Microsoft тестирует Windows без паролей

Софтверный гигант Microsoft приступил к тестированию необычной версии Windows, в которой вообще нет паролей – отсутствуют буквально все соответствующие поля для ввода. Апдейт уже доступен для участников программы Windows Insider и входит в состав ОС Windows 10S.



Пароли в Windows предлагается заменить разблокировкой при помощи приложения Authenticator, которое нужно установить на смартфон и привязать к Windows Hello на компьютере. После этого компьютер будет узнавать пользователя по его смартфону и больше не будет требовать от него ввода пароля нигде в системе. В будущем, к слову, Windows 10S вообще не будет – ее встроят в полноценную Десятку и назовут S Mode.



Сама система была представлена в мае 2017 года в качестве конкурента Chrome OS и оказалась очень непопулярной уже по той причине, что устанавливать программы в ней можно только из Windows Store. Такое ограничение никому не пришлось по нраву, так что проект будет свернут. Интеграция Windows 10S в обычную Win10 повлечет за собой и встраивание функции беспарольного доступа. Остается надеяться, что Microsoft оставит классические пароли в качестве альтернативы и не станет брать пример с Apple , которая выпилила Touch ID из iPhone X, оставив только Face ID.