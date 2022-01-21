КГГА посоветовала работодателям перевести работников на дистанционку

Киевская городская государственная администрация призвала работодателей перевести работников на удаленную работу в связи со вспышкой омикрона – наиболее заразного штамма коронавируса SARS-CoV-2.

"Город советует работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы. Если это невозможно, необходимо проветривать помещения как можно чаще, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. А в случае появления первых симптомов простуды – оставаться дома. Все эти меры могут значительно снизить скорость распространения вируса среди населения города", - заявила в пятницу замглавы КГГА Анна Старостенко.

"Мы видим, что в Украине уже началась новая волна пандемии коронавируса, ведь количество новых случаев заболеваемости COVID-19 стремительно растет. И Киев не станет исключением. Поэтому мы должны быть готовы и максимально предотвратить распространение вируса среди жителей столицы", – добавила она.

По информации столичных властей, в больницах Киева находятся 743 пациента с коронавирусом, в том числе 38 детей, и еще 45 - с подозрением. Из них в тяжелом состоянии – 452 пациента.

На койках интенсивной реанимации находятся 125 больных. 17 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 83 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Кислородной поддержки нуждаются 578 больных.