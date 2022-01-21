КГГА посоветовала работодателям перевести работников на дистанционку

Киев готовится к новой волне ковида.

КГГА посоветовала работодателям перевести работников на дистанционку
Фото: КМДА

Киевская городская государственная администрация призвала работодателей перевести работников на удаленную работу в связи со вспышкой омикрона – наиболее заразного штамма коронавируса SARS-CoV-2.

"Город советует работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы. Если это невозможно, необходимо проветривать помещения как можно чаще, следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. А в случае появления первых симптомов простуды – оставаться дома. Все эти меры могут значительно снизить скорость распространения вируса среди населения города", - заявила в пятницу замглавы КГГА Анна Старостенко.

"Мы видим, что в Украине уже началась новая волна пандемии коронавируса, ведь количество новых случаев заболеваемости COVID-19 стремительно растет. И Киев не станет исключением. Поэтому мы должны быть готовы и максимально предотвратить распространение вируса среди жителей столицы", – добавила она.

По информации столичных властей, в больницах Киева находятся 743 пациента с коронавирусом, в том числе 38 детей, и еще 45 - с подозрением. Из них в тяжелом состоянии – 452 пациента.

На койках интенсивной реанимации находятся 125 больных. 17 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, еще 83 находятся на неинвазивной искусственной вентиляции легких. Кислородной поддержки нуждаются 578 больных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Виктория Смеюха похвасталась поджарой фигурой в бикиниВиктория Смеюха похвасталась поджарой фигурой в бикини
Потап в Мексике отрастил бороду и нарвался на критику фанатовПотап в Мексике отрастил бороду и нарвался на критику фанатов
Святослав Вакарчук показал, как выглядел в молодостиСвятослав Вакарчук показал, как выглядел в молодости
Злата Огневич рассказала о курортном романе после поездки в АфрикуЗлата Огневич рассказала о курортном романе после поездки в Африку
В Украине более 270 населенных пунктов остаются без света из-за непогодыВ Украине более 270 населенных пунктов остаются без света из-за непогоды
Блок рекламы


Похожие новости
Киев пока не будет отменять дистанционку в школахКиев пока не будет отменять дистанционку в школах
Каникулы в школах Киева могут затянуться, - КГГАКаникулы в школах Киева могут затянуться, - КГГА
КГГА: включать отопление пока раноКГГА: включать отопление пока рано
В столице работают все садики и школы, - КГГАВ столице работают все садики и школы, - КГГА
В Киеве 16 школ и 16 детсадов не смогут работать в "желтой" зоне, - КГГАВ Киеве 16 школ и 16 детсадов не смогут работать в "желтой" зоне, - КГГА
В Киеве от коронавируса вакцинировались 50% населения, - КГГАВ Киеве от коронавируса вакцинировались 50% населения, - КГГА
В Украине за сутки обнаружили 717 случаев ковида, 97 из них - у медработниковВ Украине за сутки обнаружили 717 случаев ковида, 97 из них - у медработников
КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Цветов Украины"КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Цветов Украины"
В Киеве за месяц до начала учебного года вакцинировали менее трети педагогических работниковВ Киеве за месяц до начала учебного года вакцинировали менее трети педагогических работников
Киев начал готовиться к третьей волне ковида после сезона отпусков, - КГГАКиев начал готовиться к третьей волне ковида после сезона отпусков, - КГГА
Последние новости
Подгружаем последние новости