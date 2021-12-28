В Одессе продавец пиротехники с ножом напал на журналистов

Фото: Думская

Возле Нового рынка в Одессе продавец петард и фейерверков напал с ножом на съемочную группу телеканала "ДумскаяТВ". Инцидент произошел после того, как журналисты зафиксировали незаконную продажу пиротехники несовершеннолетним.

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Журналистка Тома Кирилюк рассказала, что снимала сюжет о предновогодней продаже пиротехники. Чтобы проверить законопослушность продавцов, она попросила двоих детей 8-ми и 11-ти лет попытаться купить петарды. Эксперимент фиксировали на камеру.

После того, как детям без возражений продали пиротехнику, Кирилюк подошла к киоску и попросила продавца объяснить свои действия.

Фото: Думская

"Продавцам это не понравилось, и они начали нам угрожать и нападать. Мы отошли от агрессивных людей и вызвали полицию. А они начали срочно собирать товар и грузить его в подъехавшую машину. Когда появился автомобиль полиции, я им сказала, чтобы не спешили, мол, едет полиция и они должны дать объяснения. Один из продавцов бросился на нас с ножом. К счастью, его задержали прохожие", - рассказала журналистка.

Агрессивного мужчину доставили в Приморский райотдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

Фото: Думская

Продажа пиротехнических изделий на рынках запрещается. Также такую продукцию запрещено продавать или передавать лицам, не достигшим соответствующего возраста: 12, 16 или 18 лет в зависимости от класса фейерверков.

В случае возникновения сомнений в возрасте лица необходимо требовать подтверждающий документ.

Согласно ст. 195-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств влечет штраф от тридцати пяти до шестидесяти тысяч рублей с конфискацией пиротехнических средств.