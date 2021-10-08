В Харькове ужесточаются карантинные ограничения с 10 октября

Город будет находиться в "оранжевой" зоне до 18 октября.

В Харькове ужесточаются карантинные ограничения с 10 октября
Фото: www.metro.kharkov.ua

В Харькове с 10 октября вводятся новые карантинные ограничения, установленные для "оранжевого" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, причиной такого решения стало ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе.

С воскресенья в Харькове вводятся дополнительные противоэпидемические меры. В частности, запрещается:

  • - прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях культуры с наполненностью более 50% мест;
  • - пребывание без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано воздержаться от проведения всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, а руководителям субъектов хозяйствования всех форм собственности - обеспечить проведение вакцинации персонала или регулярное тестирование на COVID-19.

В общественном транспорте количество пассажиров ограничивается количеством мест для сидения и обязательны маски, в торгово-развлекательных центрах, точках общественного питания - тоже масочный режим. Спортзалы работают на 50% от заполняемости. Школы при этом работают в обычном режиме.

Список ограничений в дальнейшем будет дополнен Госкомиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Харьков находиться в "оранжевой" зоне до 18 октября, и, если произойдут какие-то изменения с уровнем заболеваемости, то цвет зоны может быть пересмотрен", - заявил заместитель Харьковского городского головы Андрей Руденко.

Напомним, городской штаб оперативного реагирования рекомендует ввести усиление карантина во Львове с 14 октября. Окончательное решение должно быть принято в пятницу, 8 октября.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине зафиксировали 12 034 новых случая ковидаВ Украине зафиксировали 12 034 новых случая ковида
В черниговском супермаркете молодчики напали на полицейских: один погибВ черниговском супермаркете молодчики напали на полицейских: один погиб
В Украине вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатовВ Украине вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов
Андрей Данилко отмечает 48-летие: фото артиста в начале карьерыАндрей Данилко отмечает 48-летие: фото артиста в начале карьеры
На Буковине пограничники догоняли контрабандистов с выстреламиНа Буковине пограничники догоняли контрабандистов с выстрелами
Блок рекламы


Похожие новости
Количество аптек с доступным инсулином возросло в 4 раза с 1 октябряКоличество аптек с доступным инсулином возросло в 4 раза с 1 октября
В Харькове покажут премьеру исторической оперы "Вышиваный король Украины" на либретто ЖаданаВ Харькове покажут премьеру исторической оперы "Вышиваный король Украины" на либретто Жадана
КНУ имени Шевченко перешел на дистанционное обучение до 13 октябряКНУ имени Шевченко перешел на дистанционное обучение до 13 октября
В Харькове закончились койкоместа для больных ковидомВ Харькове закончились койкоместа для больных ковидом
В Харькове застрелился известный рестораторВ Харькове застрелился известный ресторатор
В Харькове 6-летний ребенок травмировался на школьном стадионе, его госпитализировали в тяжелом состоянииВ Харькове 6-летний ребенок травмировался на школьном стадионе, его госпитализировали в тяжелом состоянии
В Харькове годовалый ребенок выпал с третьего этажа, полиция открыла производствоВ Харькове годовалый ребенок выпал с третьего этажа, полиция открыла производство
В Харькове обнаружили завезенный случай тропической малярииВ Харькове обнаружили завезенный случай тропической малярии
Мужчине, который застрелил собаку на глазах у детей в Харькове, сообщено о подозренииМужчине, который застрелил собаку на глазах у детей в Харькове, сообщено о подозрении
В Харькове мужчина угрожал взорвать гранатой подъезд и заснул до приезда полицииВ Харькове мужчина угрожал взорвать гранатой подъезд и заснул до приезда полиции
Последние новости
Подгружаем последние новости