В Харькове ужесточаются карантинные ограничения с 10 октября

Город будет находиться в "оранжевой" зоне до 18 октября.

В Харькове с 10 октября вводятся новые карантинные ограничения, установленные для "оранжевого" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. Соответствующее решение было принято сегодня на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, причиной такого решения стало ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе.

С воскресенья в Харькове вводятся дополнительные противоэпидемические меры. В частности, запрещается:

- прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях культуры с наполненностью более 50% мест;

- пребывание без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано воздержаться от проведения всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, а руководителям субъектов хозяйствования всех форм собственности - обеспечить проведение вакцинации персонала или регулярное тестирование на COVID-19.

В общественном транспорте количество пассажиров ограничивается количеством мест для сидения и обязательны маски, в торгово-развлекательных центрах, точках общественного питания - тоже масочный режим. Спортзалы работают на 50% от заполняемости. Школы при этом работают в обычном режиме.

Список ограничений в дальнейшем будет дополнен Госкомиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Харьков находиться в "оранжевой" зоне до 18 октября, и, если произойдут какие-то изменения с уровнем заболеваемости, то цвет зоны может быть пересмотрен", - заявил заместитель Харьковского городского головы Андрей Руденко.

Напомним, городской штаб оперативного реагирования рекомендует ввести усиление карантина во Львове с 14 октября. Окончательное решение должно быть принято в пятницу, 8 октября.