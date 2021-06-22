Коммунальщики начали демонтаж забора на строительстве ЖК в Пуще-Водице, - Кличко

Киевсовет также вновь рассмотрит проект решения о расторжении договора аренды с застройщиком.

Коммунальщики начали демонтаж забора на строительстве ЖК в Пуще-Водице, - Кличко
Фото: Макс Требухов

Киевские коммунальные службы начинают демонтаж забора на резонансном строительстве жилого комплекса на территории леса недалеко от площади Шевченко (улица Лесозащитная).

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"Сегодня городские службы начинают демонтаж забора на еще одном резонансном строительстве. Речь идет о земельном участке посреди леса в Пуще-Водице, к которому застройщик самовольно попытался проложить дорогу для проезда строительной техники. И получил, конечно, сопротивление местных активистов и местных жителей", - написал мэр в фейсбуке.

Он напомнил, что этот участок отдали в аренду еще в 2007 году сроком на 15 лет. А в 2015 году городские власти приняли решение расторгнуть договор досрочно. Однако землепользователь обжаловал это решение и отменил его через суды, заставив городские власти выдать градостроительные условия и ограничения.

В Пуще-Водице прошла акция против ЖК посреди леса: бетонный забор пробили бревном

"Никаких разрешений на установку забора и прокладку пути к участку у застройщика нет. А земля, еще раз подчеркну, находится посреди леса. Поэтому забор будет демонтирован, несмотря на сопротивление, которое сейчас оказывают неизвестные молодые люди. И никакого технического пути к участку не будет!", - подчеркнул Кличко.

Также, по его словам, Киевсовет вновь рассмотрит проект решения о расторжении договора аренды.

"А между тем до 2022 года, когда истекает срок старого договора, строительства в лесу мы не допустим!", - добавил мэр столицы.

Напомним, в 2007 году Киевсовет перевел участок площадью 20,94 га по ул. Лесозащитная, 17 из территории рекреационного назначения в усадебную жилую застройку и передал его в аренду на 15 лет, то есть до 2022 года, частному предприятию "Продмарт" для строительства малоэтажных жилых домов.

По данным аналитической системы YouControl, конечные бенефициары компании - Вадим Пятецкий и Наталья Белик, но в списке учредителей 17%-ную долю имеет ООО "Интеко ВК", относящееся к группе компаний INTECO братьев Вадима и Дмитрия Андриевского. Последний - бывший депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко"

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