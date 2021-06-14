На окраине Бердянска нашли 749 боеприпасов времен Второй мировой
Спасатели обезвредили опасные находки.
В течение трех дней на окраине Бердянска Запорожской области обнаружили 749 боеприпасов времен Второй мировой войны. Пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обезвредили опасные находки, информирует пресс-центр ГСЧС.
Сообщается, что 11 июня во время проведения земляных работ на улице 130-й Стрелковой дивизии в Бердянске ремонтники обнаружили две минометные мины калибра 82 мм.
На место выехали пиротехники АРЗ СП г. Запорожья и с. Семеновка.
12-13 июня специалисты ГСЧС при обследовании территории обнаружили и изъяли 749 взрывоопасных предметов, среди которых минометные мины калибра 50 мм и 82 мм, артснаряд калибра 45 мм, 50 мм, 76 мм и другие ВОП времен прошлых войн.
"Все обнаруженные находки обезвредили в специально отведенном месте соответственно подготовленными специалистами-пиротехниками с соблюдением правил безопасности", - сообщают в ГСЧС.
Напомним, в конце мая в Черкасской области пиротехники обнаружили 223 взрывоопасных предмета.