Количество смертей от ковида в 2021 году уже превысило показатели 2020-го

Менее чем за шесть месяцев 2021 года количество людей, умерших от коронавируса, достигло 1,88 млн - это больше чем за весь 2020-й.

Об этом свидетельствуют подсчеты The Wall Street Journal на основе данных университета Джона Хопкинса.

Эти данные свидетельствуют о том, что глобальная пандемия далека от завершения, несмотря на то, что вакцины остановили распространение вируса в богатых странах.

В статье указано, что в западных странах - США , Канада, Великобритания - уровень заболеваемости и смертности существенно упал благодаря массовой вакцинации, а вот в некоторых частях Азии и Латинской Америки пандемия усилилась, что привело к росту смертности во всем мире.

Если в начале 2021-го 73% случаев заражения и 72% смертей приходилось на Европу и Северную Америку, то сейчас более 80% новых случаев заболевания ковидом и 75% смертей приходится на Южную Америку, Азию и Африку.