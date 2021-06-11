Количество смертей от ковида в 2021 году уже превысило показатели 2020-го

Пандемия коронавирусной болезни далека от завершения.

Количество смертей от ковида в 2021 году уже превысило показатели 2020-го
Фото: Єлизавета Серватинська

Менее чем за шесть месяцев 2021 года количество людей, умерших от коронавируса, достигло 1,88 млн - это больше чем за весь 2020-й.

Об этом свидетельствуют подсчеты The Wall Street Journal на основе данных университета Джона Хопкинса.

Эти данные свидетельствуют о том, что глобальная пандемия далека от завершения, несмотря на то, что вакцины остановили распространение вируса в богатых странах.

В статье указано, что в западных странах - США, Канада, Великобритания - уровень заболеваемости и смертности существенно упал благодаря массовой вакцинации, а вот в некоторых частях Азии и Латинской Америки пандемия усилилась, что привело к росту смертности во всем мире.

Если в начале 2021-го 73% случаев заражения и 72% смертей приходилось на Европу и Северную Америку, то сейчас более 80% новых случаев заболевания ковидом и 75% смертей приходится на Южную Америку, Азию и Африку.

По состоянию на июнь в Африке прививку хотя бы одной дозой вакцины получили только 2% населения, в Азии - 6%, в Южной Америке - 22%, в Европейском Союзе - более 40%, в США - более 50%.

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