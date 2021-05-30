Во Флориде неизвестные обстреляли толпу, есть погибшие и раненые

Вследствие стрельбы более 20 человек ранены, двое скончались на месте происшествия.

Неизвестные нападавшие открыли огонь по толпе во время концерта в американском городе Хайалиа (штат Флорида). В результате стрельбы погибли по меньшей мере два человека, более 20 ранены.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию и местные СМИ .

По словам начальника полиции Майами-Дейд Альфредо Рамиреса III, около полуночи к ночному клубу в Хайалиа подъехал белый Nissan Pathfinder. Из автомобиля вышли три человека с автоматами и пистолетами и начали беспорядочную стрельбу в сторону толпы.

"В результате от 20 до 25 пострадавших с огнестрельными ранениями, двое скончались на месте происшествия", - добавил представитель полиции.

Раненые были доставлены в различные больницы города. По данным полиции, по меньшей мере один из госпитализированных находится в критическом состоянии.

Инцидент стал вторым в Майами за последнюю неделю. В пятницу вечером один человек был убит, еще шестеро были ранены в результате стрельбы на улице у помещения для вечеринок.

По данным некоммерческой исследовательской организации Gun Violence Archive, в США за первые 132 дней 2021 года произошло не менее 200 массовых расстрелов.

Напомним, 26 мая в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния) случилась перестрелка на железнодорожной станции. В результате инцидента погибли по меньшей мере 8 человек, нападавший был убит.