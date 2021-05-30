Во Флориде неизвестные обстреляли толпу, есть погибшие и раненые

Вследствие стрельбы более 20 человек ранены, двое скончались на месте происшествия.

Во Флориде неизвестные обстреляли толпу, есть погибшие и раненые
Фото: https://twitter.com/CTVCalgary

Неизвестные нападавшие открыли огонь по толпе во время концерта в американском городе Хайалиа (штат Флорида). В результате стрельбы погибли по меньшей мере два человека, более 20 ранены.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию и местные СМИ.

По словам начальника полиции Майами-Дейд Альфредо Рамиреса III, около полуночи к ночному клубу в Хайалиа подъехал белый Nissan Pathfinder. Из автомобиля вышли три человека с автоматами и пистолетами и начали беспорядочную стрельбу в сторону толпы.

"В результате от 20 до 25 пострадавших с огнестрельными ранениями, двое скончались на месте происшествия", - добавил представитель полиции.

Раненые были доставлены в различные больницы города. По данным полиции, по меньшей мере один из госпитализированных находится в критическом состоянии.

Инцидент стал вторым в Майами за последнюю неделю. В пятницу вечером один человек был убит, еще шестеро были ранены в результате стрельбы на улице у помещения для вечеринок.

По данным некоммерческой исследовательской организации Gun Violence Archive, в США за первые 132 дней 2021 года произошло не менее 200 массовых расстрелов.

Напомним, 26 мая в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния) случилась перестрелка на железнодорожной станции. В результате инцидента погибли по меньшей мере 8 человек, нападавший был убит.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мальта первой в ЕС заявила о достижении коллективного иммунитета от коронавирусаМальта первой в ЕС заявила о достижении коллективного иммунитета от коронавируса
Тина Кароль показала фото в постелиТина Кароль показала фото в постели
Руководительницу благотворительного фонда, которая работает над созданием центра для онкобольных детей, допросили в полицииРуководительницу благотворительного фонда, которая работает над созданием центра для онкобольных детей, допросили в полиции
Мужчине, который в Киеве ударил битой по голове водителя, объявили о подозренииМужчине, который в Киеве ударил битой по голове водителя, объявили о подозрении
В Украине зафиксировано менее 1% побочных реакций от COVID-вакцинацииВ Украине зафиксировано менее 1% побочных реакций от COVID-вакцинации
Блок рекламы


Похожие новости
На Печерске в Киеве из окна многоэтажки обстреляли воинскую частьНа Печерске в Киеве из окна многоэтажки обстреляли воинскую часть
В США шестиклассница открыла стрельбу в школе, есть раненыеВ США шестиклассница открыла стрельбу в школе, есть раненые
В Виннице произошел масштабный пожар в офисном здании, есть погибшийВ Виннице произошел масштабный пожар в офисном здании, есть погибший
Адель в честь 33-летия показала редкие свои фотографииАдель в честь 33-летия показала редкие свои фотографии
На Прикарпатье местный житель открыл стрельбу на автозаправке, есть пострадавшиеНа Прикарпатье местный житель открыл стрельбу на автозаправке, есть пострадавшие
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новое фото дочери в честь ее дня рожденияКейт Миддлтон и принц Уильям показали новое фото дочери в честь ее дня рождения
В Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один раненВ Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один ранен
"Брачный" аферист, который обманул женщин на 1,5 млн гривень, получил шесть лет лишения свободы"Брачный" аферист, который обманул женщин на 1,5 млн гривень, получил шесть лет лишения свободы
Во Флориде произошла утечка химикатов, в штате объявили чрезвычайное положениеВо Флориде произошла утечка химикатов, в штате объявили чрезвычайное положение
В Харькове произошел взрыв в масляном цехе, есть жертвыВ Харькове произошел взрыв в масляном цехе, есть жертвы
Последние новости
Подгружаем последние новости