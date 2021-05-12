На пляже в курортной Кирилловке нашли мертвого крокодила

UAnimlas призывает Верховную Раду одобрить законопроект об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.

На пляже в курортной Кирилловке нашли мертвого крокодила
Фото: facebook.com/UAnimals.official

На пляже в курортной Кирилловке Запорожской области нашли мертвого крокодила. Зоозащитники считают, что животное стало жертвой фотоуслуг.

Об этом говорится в фейсбуке Всеукраинского гуманистического движения UAnimals.

"Жертва фотоуслуг. Фотографы говорят о том, что любят животных, которых эксплуатируют? Рассказывают, что спасают их и заботятся о них? Еще раз напоминаем, что это ложь! В курортном поселке Кирилловка на пляже нашли тело мертвого крокодила. Не похороненного, а просто выброшенного, как мусор", - отмечается в сообщении.

Зоозащитники рассказали, что летом именно на этом морском курорте отдыхающим предлагали сделать фото с экзотическим животным.

UAnimlas призывает всех отказаться от фотоуслуг с животными и требует от парламента принять законопроект 2351 (Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира).

Заметим, что одобренный Радой в первом чтении законопроект предусматривает усиление ответственности за жестокое или безответственное обращение с животными.

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