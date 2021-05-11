Ко дню Киева в парке Муромец откроют скульптуру Малыша-серфингиста

Всего в Украине уже семь скульптур из серии Малыши.

Ко дню Киева в парке Муромец откроют скульптуру Малыша-серфингиста
Фото: facebook.com/DVisti

Ко Дню Киева, 28 мая, в парке Муромец официально представят новую скульптуру - Малыша-серфингиста.

Об этом сообщил автор фигуры, скульптор Владимир Журавель, передают "Дарницкие вести".

Скульптуру уже установили в парке, теперь она будет ждать официального открытия. Журавель рассказал, что этот Малыш стал продолжением его серии скульптур - всего в Украине их уже семь.

"Этот Малыш-серфер стал продолжением целой серии Малышей. Дети воспринимаются как родоначальники целых эпох и направлений в развитии Украины. Например, братья Кий, Щек, Хорив и сестра их Лыбидь стали родоначальниками города Киева", - отметил он.

Также автор рассказал, что эта скульптура символизирует "начало украинского речного серфинга", а также, что это - "символ жизни и вечного ребенка".

Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravel

Работа над Малышом продолжалась четыре месяца, а весит он 108 килограммов. Скульптура выполнена по технологии 3-D печати, как и памятник Илье Муромцу в этом же парке. Автор добавляет, что все части скульптуры скручены и забетонированы, поэтому украсть ее вроде бы будет сложно.

Напомним, «детский» памятник основателям Киева открыли на Почтовой площади в мае 2017 года.

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