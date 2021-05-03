С начала кампании от ковида вакцинировались 755 391 украинец

2 мая привились 177 жителей страны.

В воскресенье, 2 мая 2021 года, в Украине от коронавируса были привиты 177 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"227 358 человек привиты против COVID-19 за неделю (с 26 апреля по 2 мая 2021 г.) в Украине, из них вакцинированы 1 дозой - 227 073 человека", - информирует телеграм-канал Коронавирус_инфо.

С начала кампании привились 755 391 украинец, 755 101 человек получил первую дозу, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 граждан (из них 2 получили 1 дозу за границей).

Отметим, прививка против COVID-19 является добровольной. Сейчас в Украине продолжается второй этап вакцинации.

Напомним, Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer на поставку дополнительных 10 млн доз вакцины против коронавируса.

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