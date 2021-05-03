23 киевлянина умерли за сутки в результате ковида

Подтвержденных случаев заболевания в столице на сегодняшний день уже 196 441.

23 киевлянина умерли за сутки в результате ковида

В Киеве за минувшие сутки, 2 мая, обнаружили 95 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 23 человека.

Об этом сообщили в Киевсовете.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациентов с COVID-19 и 94 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 27, в Соломенском - 23 и в Деснянском районе - 15.

Выздоровели за минувшие сутки 66 человек.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 196 441. Коронавирус преодолели 124 501 житель. За период пандемии в столице 4 666 летальных случаев от вируса.

Напомним, в воскресенье, 2 мая, в Украине зафиксировано 2 758 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 116 детей и 23 медработника. Летальных случаев - 154.

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