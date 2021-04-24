В центре Днепра расстреляли внедорожник, убит мужчина

В центре Днепра неизвестный в маске в упор расстрелял внедорожник "Land Cruiser 200" и убил человека.

Об этом пишет dnepr.express.

"Убийство произошло в районе Соборной площади, недалеко от ресторана "Артист". Водитель внедорожника с номером АЕ1111ТТ ехал вместе со своим сыном в сторону проспекта Яворницкого", - говорится в сообщении.

Фото: dnepr.express

В этот момент к нему подбежал киллер и начал расстреливать автомобиль. Мужчина выбежал из внедорожника и упал на рельсы.

Убийца скрылся с места преступления и побежал по направлению к парку Шевченко. Полицейские начали розыск и отрабатывают парк и прилегающие улицы.

Фото: dnepr.express

Фото: dnepr.express

Мальчик, который ехал с мужчиной, не пострадал. Вся улица, где было совершено убийство, окружена, движение заблокировано.

Как отметили в Телеграм-канале "Подслушано в полиции", убитого звали Анар Мамедов.

Фото: Телеграм-канал "Подслушано в полиции"

Фото: Телеграм-канал "Подслушано в полиции"

Фото: Телеграм-канал "Подслушано в полиции"

Напомним, в конце февраля в Днепре группа молодых людей стреляла в бизнесмена Артура Рысина и его жену. Среди задержанных был сын известного бизнесмена Александра Петровского.