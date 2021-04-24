В центре Днепра расстреляли внедорожник, убит мужчина
Полицейские начали розыск киллера.
В центре Днепра неизвестный в маске в упор расстрелял внедорожник "Land Cruiser 200" и убил человека.
Об этом пишет dnepr.express.
"Убийство произошло в районе Соборной площади, недалеко от ресторана "Артист". Водитель внедорожника с номером АЕ1111ТТ ехал вместе со своим сыном в сторону проспекта Яворницкого", - говорится в сообщении.
В этот момент к нему подбежал киллер и начал расстреливать автомобиль. Мужчина выбежал из внедорожника и упал на рельсы.
Убийца скрылся с места преступления и побежал по направлению к парку Шевченко. Полицейские начали розыск и отрабатывают парк и прилегающие улицы.
Мальчик, который ехал с мужчиной, не пострадал. Вся улица, где было совершено убийство, окружена, движение заблокировано.
Как отметили в Телеграм-канале "Подслушано в полиции", убитого звали Анар Мамедов.
Напомним, в конце февраля в Днепре группа молодых людей стреляла в бизнесмена Артура Рысина и его жену. Среди задержанных был сын известного бизнесмена Александра Петровского.