В центре Днепра расстреляли внедорожник, убит мужчина

Полицейские начали розыск киллера.

В центре Днепра неизвестный в маске в упор расстрелял внедорожник "Land Cruiser 200" и убил человека.

Об этом пишет dnepr.express.

"Убийство произошло в районе Соборной площади, недалеко от ресторана "Артист". Водитель внедорожника с номером АЕ1111ТТ ехал вместе со своим сыном в сторону проспекта Яворницкого", - говорится в сообщении.

Фото: dnepr.express

В этот момент к нему подбежал киллер и начал расстреливать автомобиль. Мужчина выбежал из внедорожника и упал на рельсы.

Убийца скрылся с места преступления и побежал по направлению к парку Шевченко. Полицейские начали розыск и отрабатывают парк и прилегающие улицы.

Фото: dnepr.express

Фото: dnepr.express

Мальчик, который ехал с мужчиной, не пострадал. Вся улица, где было совершено убийство, окружена, движение заблокировано.

Как отметили в Телеграм-канале "Подслушано в полиции", убитого звали Анар Мамедов.

Фото: Телеграм-канал "Подслушано в полиции"

Фото: Телеграм-канал "Подслушано в полиции"

Фото: Телеграм-канал "Подслушано в полиции"

Напомним, в конце февраля в Днепре группа молодых людей стреляла в бизнесмена Артура Рысина и его жену. Среди задержанных был сын известного бизнесмена Александра Петровского.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатамиВ реку около Бучи выбросили три тысячи канистр с химикатами
В Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназииВ Черкассах школьник получил ранение в голову в тире гимназии
В Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины CovishieldВ Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield
В Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один раненВ Киеве обстреляли рабочих, фрезеровавших асфальт, один ранен
За сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине обнаружили 6 506 новых случаев ковида
Блок рекламы


Похожие новости
В Мариуполе мужчина с топором разгромил кассы и полки супермаркета АТБВ Мариуполе мужчина с топором разгромил кассы и полки супермаркета АТБ
Умер мужчина, который избил и хотел изнасиловать женщину в поезде "Мариуполь - Киев" (обновлено)Умер мужчина, который избил и хотел изнасиловать женщину в поезде "Мариуполь - Киев" (обновлено)
В СИЗО умер мужчина, который избил и хотел изнасиловать женщину в поезде "Мариуполь - Киев"В СИЗО умер мужчина, который избил и хотел изнасиловать женщину в поезде "Мариуполь - Киев"
На набережной Днепра под мостом Метро в Киеве обвалились облицовочные плитыНа набережной Днепра под мостом Метро в Киеве обвалились облицовочные плиты
В Киеве произошел пожар в 20-этажном доме, пострадал мужчинаВ Киеве произошел пожар в 20-этажном доме, пострадал мужчина
Наталья Могилевская уехала из центра Киева и живет в небольшом доме на берегу ДнепраНаталья Могилевская уехала из центра Киева и живет в небольшом доме на берегу Днепра
В центре Харькова задержали пятерых участников банды, требовавших у бизнесмена $700 тыс.В центре Харькова задержали пятерых участников банды, требовавших у бизнесмена $700 тыс.
На Киевщине мужчина ради развлечения застрелил аиста, открыто уголовное производствоНа Киевщине мужчина ради развлечения застрелил аиста, открыто уголовное производство
В центре Киева полиция конфисковала птиц, которых использовали для заработка на фотоВ центре Киева полиция конфисковала птиц, которых использовали для заработка на фото
Во Львовской области мужчина подорвался, разбирая боеприпас времен Второй мировой войныВо Львовской области мужчина подорвался, разбирая боеприпас времен Второй мировой войны
Последние новости
Подгружаем последние новости