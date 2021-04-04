От ковида умер главный врач городской больницы Харькова

Ковид обострил его хронические заболевания, в первую очередь - сахарный диабет, от чего 4 апреля он умер.

От ковида умер главный врач городской больницы Харькова

Главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус умер сегодня, 4 апреля, после продолжительной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Борис Менкус заболел коронавирусом в октябре 2020 года. Ковид обострил его хронические заболевания, в первую очередь - сахарный диабет, от чего 4 апреля он умер.

Как сообщили "Укринформу" в больнице №18, врач на момент смерти находился в коме, и это состояние продолжалось несколько месяцев.

"Многопрофильная больница №18 начала принимать больных коронавирусом в октябре 2020 года, и Менкусу еще пришлось искать медперсонал. Тогда же он прооперировал больного, у которого позже обнаружили коронавирус. В результате врач сам заразился. Болезнь осложнила его хронические заболевания. Было сделано все, что только возможно, но, к сожалению, смерть победила", - добавили в больнице.

Борис Менкус работал в городской больнице №18 с 1978 года - сначала врачом-хирургом, затем начмедом. С 2005 года был главным врачом медицинского учреждения.

У Бориса Менкуса осталась семья, двое сыновей, младший из которых учится в Харьковском национальном медицинском университете.

Напомним, во Львове вследствие осложнений от коронавируса умерла известная художница Виктория Ковальчук.

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