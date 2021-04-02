На Львовщине служебная собака нашла оружие в посылках из США и Канады

Оружие была спрятано среди елочных украшений.

На Львовщине служебная собака нашла оружие в посылках из США и Канады
Фото: portal.lviv.ua

На таможенном посту "Львов - почтовый" служебная собака обнаружила несколько посылок с оружием.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу Галицкой таможни.

"При осмотре международных почтовых отправлений на посту, что на пл. Дворцовой, 1, в посылке из США, кроме задекларированных личных вещей, таможенники обнаружили пневматическую винтовку в комплекте с оптическим прицелом. В другой - комплект из семи запчастей к оружию", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в посылке из Канады, которая направлялась в Ивано-Франковскую область, в которой якобы прислали украшения на елку, таможенники нашли два ствола к огнестрельному оружию. Их пытались замаскировать под стволы елки.

Отмечается, что опасные находки помог выявить служебный пес - английский кокер-спаниель Чейз.

По факту пересылки оружия следственный отдел УСБУ во Львовской области открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 УК.

Фото: portal.lviv.ua

Напомним, в мае прошлого года в отделении "Новой почты" во Львове сдетонировала присланная из Харькова учебная граната.

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