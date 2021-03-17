Учеников 4 и 9 классов освободили от итоговой аттестации в 2021 году

Ученики четвертых и девятых классов освобождены от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году.

Соответствующий приказ МОН от 3 марта №273 зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины, сообщает пресс-центр Минобразования.

Решение принято в связи с установлением для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации из-за распространения COVID-19.

В соответствующем документе об образовании учащихся, освобожденных от ГИА, будет сделана запись "освобожден(а)".

"МОН освободило от прохождения государственной итоговой аттестации соискателей заведений общего среднего образования 4-х и 9-х классов в 2020/2021 учебном году. Такое решение будет способствовать организованному завершению учебного года учащимися, которые заканчивают получение начального и базового общего среднего образования, в условиях распространения на территории Украины COVID-19", - говорится в сообщении.

Решение вступит в силу в день его опубликования в "Официальном вестнике Украины".

Напомним, ранее МОН разрешило засчитывать результаты международных языковых экзаменов как итоговую аттестацию по иностранному языку.