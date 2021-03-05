Ровенский стоматолог, которую подозревают в избиении детей, не имела лицензии (документ)

МОЗ обратился к Государственной регуляторной службе для согласования проверки.

Ровенский стоматолог, которую подозревают в избиении детей, не имела лицензии (документ)
Фото: facebook.com/pgo.gov.ua

Стоматолог из Ровного Инна Кравчук, которой сообщили о подозрении из-за избиения детей, не имела разрешения на практику по специальности детская стоматология.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения на запрос народного депутата Яны Зинкевич. Нардеп обнародовала ответ в фейсбуке.

"Во время проведения проверки информации ... было установлено, что, по данным Лицензионного реестра МОЗ, у физического лица-предпринимателя Кравчук И.А. отсутствует разрешение на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности детская стоматология", - говорится в документе.

Фото: facebook.com/yana.hospitallers

Отмечается, что для подтверждения факта нарушения практики необходимо провести внеплановую проверку. Министерство обратилось в Государственную регуляторную службу для согласования этой проверки.

Напомним, 9 февраля Ровенская местная прокуратура сообщила об открытии по ст. 140 УК уголовного производства в отношении ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медиком, повлекшего тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

В сообщении говорилось о том, что с соответствующим заявлением в полицию обратилась жительница Ровно. По словам женщины, 4 февраля в одной из стоматологических клиник Ровно врач ненадлежаще исполнила свои профессиональные обязанности, чем вызвала гнойное поражение ротовой полости ее шестилетней дочери.

18 февраля ровенскому стоматологу сообщено о подозрении по четырем фактам совершения противоправных действий в отношении детей.

22 февраля суд избрал 29-летней подозреваемой меры пресечения в виде личного обязательства.

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