Из-за экстремальных погодных условий в США погибло более 20 человек

В некоторых регионах прервали процесс вакцинации от коронавируса.

Необычайно сильные холода, охватившие США , привели к критическому состоянию жилой инфраструктуры. К вечеру вторника, 16 февраля, несколько миллионов домохозяйств остались без электроэнергии, не менее 21 человека умерли.

Об этом сообщает DW.

Работниками госавтоинспекции зафиксировано возникновение разрушительных зимних торнадо. Из-за холодов в некоторых регионах прервали процесс вакцинации от коронавируса.

Президент Джо Байден провел совещание по поводу экстремальной зимней погоды с губернаторами пострадавших штатов, среди которых Техас, Луизиана и Кентукки.

Администрация США будет использовать все доступные ресурсы, чтобы помочь людям пережить "этот исторический циклон".

По данным метеорологов, 17 февраля потепления не ожидается. Власти Техаса, где мороз особенно суров, предостерегают, что возможно возникновение ледяных дождей.

Около 70% территории США сейчас лежит под снегом, а минусовая температура в некоторых местах побила рекорды столетней давности.

Несколько дней назад в американском штате Техас произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 133 автомобилей. Погибли 9 человек, пострадали около 60.