Двух киевлян госпитализировали из-за падения сосулек 14 февраля
Пострадали 48-летняя женщина и 46-летний мужчина.
В воскресенье, 14 февраля, в Киеве два человека получили травмы в результате падения сосулек и обратились за экстренной медицинской помощью.
Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города.
В Шевченковском районе 48-летняя женщина получила рассечение головы и кровотечение. Госпитализирована с ушибленной раной теменной области головы и закрытой черепно-мозговой травмой.
В Оболонском районе 46-летний мужчина получил ушиб лобной области головы также из-за падения сосульки. С закрытой черепно-мозговой травмой и, вероятно, вывихом правого плеча, он был госпитализирован.
В Центре призвали быть внимательными, проходя под крышами домов.
Напомним, в 2019 году в Киеве ледяная глыба проломила крышу автомобиля.