Двух киевлян госпитализировали из-за падения сосулек 14 февраля

Пострадали 48-летняя женщина и 46-летний мужчина.

Двух киевлян госпитализировали из-за падения сосулек 14 февраля
Фото: Макс Левин

В воскресенье, 14 февраля, в Киеве два человека получили травмы в результате падения сосулек и обратились за экстренной медицинской помощью.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города.

В Шевченковском районе 48-летняя женщина получила рассечение головы и кровотечение. Госпитализирована с ушибленной раной теменной области головы и закрытой черепно-мозговой травмой.

В Оболонском районе 46-летний мужчина получил ушиб лобной области головы также из-за падения сосульки. С закрытой черепно-мозговой травмой и, вероятно, вывихом правого плеча, он был госпитализирован.

В Центре призвали быть внимательными, проходя под крышами домов.

Напомним, в 2019 году в Киеве ледяная глыба проломила крышу автомобиля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Хмельницком от ковида умерла врач-педиатрВ Хмельницком от ковида умерла врач-педиатр
В Виннице задержали мужчину, угрожавшего взорвать магазин сладостейВ Виннице задержали мужчину, угрожавшего взорвать магазин сладостей
Андреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снегаАндреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снега
За сутки в Украине обнаружили 3 409 новых случаев ковида, выздоровели - 7 768 человекЗа сутки в Украине обнаружили 3 409 новых случаев ковида, выздоровели - 7 768 человек
После пожара в детском саду Киева эвакуировали 124 ребенкаПосле пожара в детском саду Киева эвакуировали 124 ребенка
Блок рекламы


Похожие новости
На Закарпатье выпало до двух метров снега: три человека стали жертвами непогодыНа Закарпатье выпало до двух метров снега: три человека стали жертвами непогоды
Коронавирус уже преодолели 87 тысяч киевлянКоронавирус уже преодолели 87 тысяч киевлян
Андреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снегаАндреевскую церковь в Киеве временно закрыли из-за снега
В двух областях Украины обнаружены свалки эпидемически опасных отходовВ двух областях Украины обнаружены свалки эпидемически опасных отходов
За сутки ковидом заболели 335 киевлян, 623 выздоровелиЗа сутки ковидом заболели 335 киевлян, 623 выздоровели
Львов из-за снега собирается объявить дополнительный выходнойЛьвов из-за снега собирается объявить дополнительный выходной
Центр Львова остался без воды из-за аварии на трубопроводеЦентр Львова остался без воды из-за аварии на трубопроводе
На Львовщине из-за снежных заносов женщину с инфарктом доставляли к скорой на саняхНа Львовщине из-за снежных заносов женщину с инфарктом доставляли к скорой на санях
В США мужчина открыл стрельбу в больнице из-за неудовлетворенности полученным лечениемВ США мужчина открыл стрельбу в больнице из-за неудовлетворенности полученным лечением
Из-за непогоды без света остались 273 населенных пункта в 12 областяхИз-за непогоды без света остались 273 населенных пункта в 12 областях
Последние новости
Подгружаем последние новости