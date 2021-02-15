Двух киевлян госпитализировали из-за падения сосулек 14 февраля

В воскресенье, 14 февраля, в Киеве два человека получили травмы в результате падения сосулек и обратились за экстренной медицинской помощью.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города.

В Шевченковском районе 48-летняя женщина получила рассечение головы и кровотечение. Госпитализирована с ушибленной раной теменной области головы и закрытой черепно-мозговой травмой.

В Оболонском районе 46-летний мужчина получил ушиб лобной области головы также из-за падения сосульки. С закрытой черепно-мозговой травмой и, вероятно, вывихом правого плеча, он был госпитализирован.

В Центре призвали быть внимательными, проходя под крышами домов.