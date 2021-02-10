Американский прокурор не выключил фильтр в Zoom и включился в судебное заседание под видом кота

"Я здесь, я не кот".

Американский прокурор Род Понтон не выключил фильтр в Zoom и включился в судебное заседание под видом кота. Курьезный случай произошел 9 февраля во время рассмотрения дела о гражданском аресте в одном из судов Техаса, пишет NYT.

Видео, которое сразу попало в интернет, стало вирусным.

"Мистер Понтон", - обратился к прокурору судья в начале слушания - "мне кажется, у вас включен фильтр в настройках видео".

"Ах", - раздраженно ответил окружной прокурор Понтон. - "Я не знаю, как это убрать. Здесь моя помощница, она пытается".

После этого он предложил начать слушания, отметив: "Я здесь, я не кот". Участники слушания отреагировали на это смехом, а судья подсказал, как отключить фильтр.

В комментарии журналистам прокурор объяснил, что использовал компьютер своей секретарши, которая смертельно испугалась за свою ошибку.

После подсказок судьи слушания продолжились в обычном режиме.

"Появилось мое более старшее и не такое смешное лицо, и мы продолжили", - сказал юрист.

"Если люди повеселятся минуту в такие тяжелые времена, которые они переживают, я рад позволить сделать это за мой счет", - пошутил он.

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