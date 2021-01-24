Количество случаев коронавируса в мире выросло до 99 434 832

Из-за ковида умерло 2 132 373 человека.

По состоянию на 24 января количество случаев коронавируса в мире возросло до 99 434 832.

Об этом сообщил портал worldometers.info.

Из-за ковида умерло 2 132 373 человека, излечились от болезни 71 497 015.

Сейчас ковидом болеет 25 805 444 человека, из них 110 764 (0,4%) - в тяжелом состоянии.

Лидером в антирейтинге являются США с 25 578 968 случаями, 427 690 человек умерли.

На втором месте Индия, где ковидом уже заболело 10 660 477 человек, 153 457 случаев - летальные.

Фото: скріншот

В Бразилии зарегистрировано 8 816 254 ковидных больных, умерло 216 475 человек.

В РоSSии, Франции и Великобритании - более 3 млн случаев, в Испании, Италии, Турции, Германии и Колумбии - более 2 млн.

Украина на 17-м месте с 1 191 812 случаями ковида, умер 21 861 человек.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 января, в Украине выявлено 3 915 новых случаев коронавирусной болезни. От ковида умерло 83 человека, госпитализированы 2079 человек, выздоровели - 5407.

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