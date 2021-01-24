Суд избрал меры пресечения всем подозреваемым по делу о смертельном пожаре в Харькове

Всех четырех арестовали без права залога.

Суд избрал меры пресечения всем подозреваемым по делу о смертельном пожаре в Харькове

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога четырем подозреваемым по делу о пожаре с многочисленными жертвами в харьковском доме для пожилых людей "Золотое время".

Как передает "Интерфакс-Украина", прокуратура ходатайствовала именно о такой мере пресечения в отношении собственника сгоревшего дома Славика Акопяна, арендатора Вячеслава Кравченко, его жены Ольги, которая фактически руководила учреждением, а также администратора Игоря Мирончука, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен.

Подозреваемые и защита выступали против удовлетворения ходатайства прокуратуры, просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или, в случае содержания под стражей, определить посильный залог.

Напомним, 21 января днем в Харькове днем загорелось здание, переоборудованное под дом престарелых. На месте пожара обнаружены тела 15 погибших. Девять человек спасли, пять из них госпитализированы.

В целом, по предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.

Владелец домовладения, который сдал двухэтажный дом под пансионат, арендатор дома и его жена, которая фактически руководила учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата, были задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Извещены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет.

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