В Одессе ищут взрывчатку в 26 детсадах

На все объекты прибыли взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции.

В Одессе правоохранители получили информацию о минировании 26 учреждений дошкольного образования, суда и областной прокуратуры.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

"Информация о том, что заминированы 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновский районный суд Одессы и здание Одесской областной прокуратуры, поступила на электронный адрес полиции сегодня в 10:30", - говорится в сообщении.

На все объекты направлены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции.

Напомним, 11 января в Виннице произошел взрыв на территории детского сада. По данным полиции, взорвалась самодельная петарда. Сначала сообщалось о трех пострадавших воспитанниках, но впоследствии выяснилось, что незначительный ожог получил один ребенок.