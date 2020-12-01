Украинка Оксана Лынив получила награду "Лучшая дирижер года" в Германии

Украинка Оксана Лынив получила награду "Лучшая дирижер 2020 года". Это специальная премия в Германии, посвященная исключительно оперному искусству.

Фото: facebook.com/oksana.lyniv

Об этом Лынив сообщила накануне вечером.

"Неожиданная для меня награда Oper! Awards от ведущих немецких критиков, основанная оперным журналом "Oper! Das Magazin". Ею в 20 различных категориях отмечаются музыкальные коллективы, оперные постановки и яркие театральные художники. Сегодня мы все должны были быть в Берлине, но ввиду пандемии церемония награждения была перенесена в онлайн формат. Очень горжусь получить награду из рук известного музыкального журналиста Германии Мануэля Бруґа и основателя награды доктора Ульриха Рунко", - написала она в фейсбуке.

Как сообщалось, Оксана Лынив станет первой женщиной-дирижером самого престижного оперного фестиваля мира. Украинка будет дирижировать новой постановкой "Летучего Голландца" на открытии Байройтского фестиваля 2021 года.

Оксана Лынив - украинская дирижер родом из Бродов Львовской области. Выпускница Львовского музучилища имени Станислава Людкевича и Львовской государственной музыкальной академии имени Николая Лысенко. Первая женщина - главный дирижер Оперы и филармонического оркестра в Граце, основательница и художественный руководитель фестиваля LvivMozArt, основательница и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра Украины / YsOU.