“Муниципальная охрана” предотвратила попытку кражи бинокля со смотровой площадки в центре Киева

Прошедшей ночью сотрудники “Муниципальной охраны” обнаружили злоумышленников, которые пытались украсть бинокль со смотровой площадки на Владимирской горке в Киеве. Злоумышленники сбежали, оставив бинокль на месте.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице “Муниципальной варты” в соцсети Фейсбук.

“Около пяти утра наряд “Муниципальной охраны” помешал краже бинокля с обзорной площадки”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что злоумышленников задержать не смогли.

Бинокль, снятый с крепления, остался на месте.

Напомним, в октябре в киевском парке Киото сотрудники “Муниципальной варты” задержали женщину, которую подозревают в краже цветов.

Фото: фейсбук “Муниципальной варты”