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2020-11-26
“Муниципальная охрана” предотвратила попытку кражи бинокля со смотровой площадки в центре Киева
Прошедшей ночью сотрудники “Муниципальной охраны” обнаружили злоумышленников, которые пытались украсть бинокль со смотровой площадки на Владимирской горке в Киеве. Злоумышленники сбежали, оставив бинокль на месте.
Об этом
“Около пяти утра наряд “Муниципальной охраны” помешал краже бинокля с обзорной площадки”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что злоумышленников задержать не смогли.
Бинокль, снятый с крепления, остался на месте.
Напомним, в октябре в киевском парке Киото сотрудники “Муниципальной варты” задержали женщину, которую подозревают в краже цветов.
Фото: фейсбук “Муниципальной варты”
Александр Кравченко, КиевВласть