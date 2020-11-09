Национальный музей народной архитектуры и быта Пирогово закрылся на карантин
Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Киеве объявил о закрытии на карантин с 9 ноября. Карантин объявлен из-за распространения коронавируса.
Об этом
“С 9 ноября по 30 ноября 2020 наш музей закрыт для посещения из-за стремительного распространения коронавируса”, – сообщила пресс-служба музея.
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Напомним также, что Вышгородская районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуация на внеочередном заседании приняли решение до 17 ноября ограничить доступ в здание Вышгородского городского совета. Такое решение комиссия приняла в связи с массовым заболеванием сотрудников горсовета коронавирусной болезнью.
Фото: пресс-служба музея.