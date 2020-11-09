Национальный музей народной архитектуры и быта Пирогово закрылся на карантин

Национальный музей народной архитектуры и быта Пирогово закрылся на карантин

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Киеве объявил о закрытии на карантин с 9 ноября. Карантин объявлен из-за распространения коронавируса.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

“С 9 ноября по 30 ноября 2020 наш музей закрыт для посещения из-за стремительного распространения коронавируса”, – сообщила пресс-служба музея.

Ранее KV сообщала, что в Киеве закрылся на карантин Архангело-Михайловский Зверинецкий мужской монастырь. Богослужения будут проходить без участия прихожан.

Также KV писала, что Чернобыльская АЭС с 2 по 15 ноября перейдет на особый режим работы. С целью недопущения распространения заболеваемости коронавирусом на рабочих местах останется только оперативный персонал. Кроме того, администрация ограничит международные командировки своих работников за границу и технические визиты иностранных специалистов на ЧАЭС.

Напомним также, что Вышгородская районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуация на внеочередном заседании приняли решение до 17 ноября ограничить доступ в здание Вышгородского городского совета. Такое решение комиссия приняла в связи с массовым заболеванием сотрудников горсовета коронавирусной болезнью.

Фото: пресс-служба музея.


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ЧП в Кривом Роге: кровавая резня – двое убитых и восемь раненыхЧП в Кривом Роге: кровавая резня – двое убитых и восемь раненых
Оля Полякова с Филипом Киркоровым выступили в Дубае в разгар карантинаОля Полякова с Филипом Киркоровым выступили в Дубае в разгар карантина
РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)РоSSиянка организовала крупную нарколабораторию в Киевской области (фото)
Возле Ипподрома на столичных Теремках улицу залило горячей водой (видео)Возле Ипподрома на столичных Теремках улицу залило горячей водой (видео)
На священника в Лионе напали по личным мотивам, - СМИНа священника в Лионе напали по личным мотивам, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве закрыты на карантин 3 школы и 13 детсадовВ Киеве закрыты на карантин 3 школы и 13 детсадов
Оля Полякова с Филипом Киркоровым выступили в Дубае в разгар карантинаОля Полякова с Филипом Киркоровым выступили в Дубае в разгар карантина
В Киеве на карантин закрыты 8 школ и 9 детских садовВ Киеве на карантин закрыты 8 школ и 9 детских садов
В Украине из-за карантина продлили сроки зачисления иностранцев в вузыВ Украине из-за карантина продлили сроки зачисления иностранцев в вузы
Непал закрыл доступ на Эверест из-за карантинаНепал закрыл доступ на Эверест из-за карантина
Столичная Госпродпотребслужба за три месяца составила около 400 протоколов о нарушении карантинаСтоличная Госпродпотребслужба за три месяца составила около 400 протоколов о нарушении карантина
Украинцы на карантине женились в шесть раз чаще, чем разводилисьУкраинцы на карантине женились в шесть раз чаще, чем разводились
Киевский университет имени Шевченко закрылся на карантин, студенты продолжат обучение дистанционноКиевский университет имени Шевченко закрылся на карантин, студенты продолжат обучение дистанционно
"Тарелку" на Лыбедской в Киеве внесут в реестр памятников архитектуры"Тарелку" на Лыбедской в Киеве внесут в реестр памятников архитектуры
В Харькове, несмотря на карантин, провели массовый концерт ко Дню учителя, полиция открыла производствоВ Харькове, несмотря на карантин, провели массовый концерт ко Дню учителя, полиция открыла производство
Последние новости
Подгружаем последние новости