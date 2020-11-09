Национальный музей народной архитектуры и быта Пирогово закрылся на карантин

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Киеве объявил о закрытии на карантин с 9 ноября. Карантин объявлен из-за распространения коронавируса.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

“С 9 ноября по 30 ноября 2020 наш музей закрыт для посещения из-за стремительного распространения коронавируса”, – сообщила пресс-служба музея.

Ранее KV сообщала, что в Киеве закрылся на карантин Архангело-Михайловский Зверинецкий мужской монастырь. Богослужения будут проходить без участия прихожан.

Также KV писала, что Чернобыльская АЭС с 2 по 15 ноября перейдет на особый режим работы. С целью недопущения распространения заболеваемости коронавирусом на рабочих местах останется только оперативный персонал. Кроме того, администрация ограничит международные командировки своих работников за границу и технические визиты иностранных специалистов на ЧАЭС.

Напомним также, что Вышгородская районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуация на внеочередном заседании приняли решение до 17 ноября ограничить доступ в здание Вышгородского городского совета. Такое решение комиссия приняла в связи с массовым заболеванием сотрудников горсовета коронавирусной болезнью.

Фото: пресс-служба музея.