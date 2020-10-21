Двое рабочих погибли на стройке в Одессе

В Одессе на строительной площадке по ул. Академика Сахарова погибли двое рабочих.

Пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщает, что рабочие оказались под обломками в результате обвала котлована и строительных конструкций.

"В проведении спасательных работ задействован экскаватор строительной компании, от ГСЧС привлечено 20 чел. в/с и 4 ед. техники. По состоянию на 16:30 подразделениями ГСЧС тела 2 рабочих достали из-под завала в котловане. Медработники констатирована смерть", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Фото: od.npu.gov.ua

По данным полиции, под завалами оказались 38-и 61-летний мужчины. По факту их гибели будет открыто уголовное производство. Предварительная квалификация - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью (часть 2 ст. 272 УК Украины).

Одесское издание Думская пишет, что трагедия произошла на стройплощадке жилого комплекса Green's.

Фото: Думская

Фото: Думская