В Умани на хасида напали с ножом и порезали ему лицо

Полиция разыскивает хулиганов. Им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

В Умани неизвестные напали на 17-летнего гражданина Израиля, нанеся ему телесные повреждения.

Об этом информирует пресс-служба полиции Черкасской области.

"В Уманский отдел полиции 18 октября обратился гражданин Израиля, 2003 года рождения, и сообщил, что ему на улице Софьи Перовской неизвестный нанес телесные повреждения. Следственно-оперативной группой осмотрено место преступления и проведен обход близлежащих улиц с целью установления камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент преступления", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) УК. Полиция разыскивает хулиганов. Злоумышленникам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Как написал в фейсбуке представитель хасидской общины Умани Хаим Хазин, нападавших было трое.

"По адресу: улица Софьи Перовской, 6 - трое ребят без причин напали с ножом на хасида 17 лет и порезали ему лицо", - сообщил он.

Напомним, в сентябре в Умани произошел конфликт между местными жителями и хасидами из-за строительства синагоги.

Ранее в Умани полиция открыла дело на владельца кафе, отказавшегося обслуживать хасидов.