На Киевщине СБУ предотвратила убийство столичного бизнесмена

Во время спецоперации Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киевской области лидера организованной преступной группировки при попытке убийства столичного бизнесмена. Злоумышленник организовал вооруженную группу и планировал расстрелять из засады автомобиль бизнесмена и ограбить его. Правоохранители отбили нападение и задержали главаря группировки.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, по предварительной версии следствия, ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений уроженец одной из стран Ближнего Востока организовал вооруженную группу. Злоумышленники пытались ограбить и убить одного из предпринимателей Киева .

Для этого лидер банды планировал ночью из засады обстрелять автомобиль бизнесмена, в котором он перевозил 200 тысяч долларов, и завладеть наличными.

Сообщается, что оперативники СБУ совместно со спецподразделением полиции КОРД отбили нападение и задержали главаря группировки, который оказал активное сопротивление стражам порядка.

Во время обысков по месту жительства участников банды правоохранители изъяли взрывчатку, огнестрельное и холодное оружие.

Согласно сообщению, сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ст. 187 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников группы.

Напомним, в августе сотрудники СБУ инсценировали в Голосеевском районе столицы исчезновение ИТ-коммерсанта, в заказе убийства которого подозревается его бизнес-партнер. В результате операции предполагаемый злоумышленник был задержан.