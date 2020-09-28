На Киевщине СБУ предотвратила убийство столичного бизнесмена
Во время спецоперации Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киевской области лидера организованной преступной группировки при попытке убийства столичного бизнесмена. Злоумышленник организовал вооруженную группу и планировал расстрелять из засады автомобиль бизнесмена и ограбить его. Правоохранители отбили нападение и задержали главаря группировки.
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Как сообщается, по предварительной версии следствия, ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений уроженец одной из стран Ближнего Востока организовал вооруженную группу. Злоумышленники пытались ограбить и убить одного из предпринимателей Киева.
Для этого лидер банды планировал ночью из засады обстрелять автомобиль бизнесмена, в котором он перевозил 200 тысяч долларов, и завладеть наличными.
Сообщается, что оперативники СБУ совместно со спецподразделением полиции КОРД отбили нападение и задержали главаря группировки, который оказал активное сопротивление стражам порядка.
Во время обысков по месту жительства участников банды правоохранители изъяли взрывчатку, огнестрельное и холодное оружие.
Согласно сообщению, сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ст. 187 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников группы.
Напомним, в августе сотрудники СБУ инсценировали в Голосеевском районе столицы исчезновение ИТ-коммерсанта, в заказе убийства которого подозревается его бизнес-партнер. В результате операции предполагаемый злоумышленник был задержан.
Фото: пресс-служба СБУ.