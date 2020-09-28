На Киевщине СБУ предотвратила убийство столичного бизнесмена

На Киевщине СБУ предотвратила убийство столичного бизнесмена

Во время спецоперации Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киевской области лидера организованной преступной группировки при попытке убийства столичного бизнесмена. Злоумышленник организовал вооруженную группу и планировал расстрелять из засады автомобиль бизнесмена и ограбить его. Правоохранители отбили нападение и задержали главаря группировки.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, по предварительной версии следствия, ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений уроженец одной из стран Ближнего Востока организовал вооруженную группу. Злоумышленники пытались ограбить и убить одного из предпринимателей Киева.

Для этого лидер банды планировал ночью из засады обстрелять автомобиль бизнесмена, в котором он перевозил 200 тысяч долларов, и завладеть наличными.

Сообщается, что оперативники СБУ совместно со спецподразделением полиции КОРД отбили нападение и задержали главаря группировки, который оказал активное сопротивление стражам порядка.

Во время обысков по месту жительства участников банды правоохранители изъяли взрывчатку, огнестрельное и холодное оружие.

Согласно сообщению, сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ст. 187 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников группы.

Напомним, в августе сотрудники СБУ инсценировали в Голосеевском районе столицы исчезновение ИТ-коммерсанта, в заказе убийства которого подозревается его бизнес-партнер. В результате операции предполагаемый злоумышленник был задержан.

Фото: пресс-служба СБУ.

На Киевщине СБУ предотвратила убийство столичного бизнесмена
На Киевщине СБУ предотвратила убийство столичного бизнесмена
На Киевщине СБУ предотвратила убийство столичного бизнесмена
На Киевщине СБУ предотвратила убийство столичного бизнесмена
На Киевщине СБУ предотвратила убийство столичного бизнесмена

Игорь Бровко, КиевВласть

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