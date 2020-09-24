С начала пандемии от коронавируса умерли 333 киевлянина
В столице уже 20 665 подтвержденных случаев ковида.
С начала пандемии коронавирус унес жизни 333 киевлян. За прошедшие сутки в столице зафиксированы три летальных исхода в результате ковида.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 330 киевлян. На сегодня в столице уже 20 665 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Заболели, в частности, 13 медиков.
В больницы столицы 23 сентября были госпитализированы 38 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 116 человек. Всего коронавирус преодолели 6 159 жителей Киева.
Больше всего случаев коронавирусной болезни 23 сентября обнаружили в Дарницком (60 случаев), Деснянском (51) и Днепровском (44) районах.
Накануне сообщалось о 307 новых случаях COVID-19 в Киеве. Заболели, в том числе, 37 детей. Пятеро больных умерли.
Глава Минздрава 24 сентября сообщил о второй детской смерти от ковида.