Умерла звезда "Игры престолов", "Мстителей" и "жена Джеймса Бонда" Дайана Ригг

Британская актриса Дайана Ригг умерла в возрасте 82 лет.

Об этом сообщает Би-би-си.

В 1969 году Ригг получила известность как звезда фильма "На секретной службе Ее Величества", где сыграла Трейси ди Винченцо - единственную девушку Джеймса Бонда, на которой "агент 007" в результате женился.

В 2013-2017 годах Ригг играла в сериале "Игра престолов" Оленну Тирелл, фактическую главу одного из крупных домов Семи Королевств.

В сериале "Мстители" Ригг сыграла Эмму Пил.

"Она умерла спокойно рано утром. Она была дома со своей семьей, которая просила о конфиденциальности в это непростое время", - рассказал агент актрисы.

Напомним, 29 августа в возрасте 43 лет умер главный актер приключенческого фильма "Черная пантера".