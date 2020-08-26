В учебном центре "Десна" сообщили о состоянии раненых в результате взрыва в общежитии

Гражданская девушка и военнослужащий находятся в коме.

В учебном центре "Десна" сообщили о состоянии раненых в результате взрыва в общежитии
Фото: навчальний цетрн десна, гуртожиток, вибух

Появилась информация о состоянии раненых при взрыве в одном из общежитий на территории 169-го Учебного центра "Десна" в Черниговской области.

В пресс-службе центра сообщили, что гражданская девушка и военнослужащий находятся в Главном военном клиническом госпитале. Оба - в медикаментозной коме. Их состояние оценивается как тяжелое и стабильно тяжелое. Пострадавшей вчера была проведена операция.

Еще одна пострадавшая - девушка-военнослужащая - также находится под наблюдением врачей главного военного госпиталя с травмой глаза.

Напомним, 24 августа в одном из общежитий 169-го Учебного центра Вооруженных сил "Десна" в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области произошел взрыв, в результате которого один военный погиб, двое получили ранения. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих.

По предварительной информации полиции, взорвалась граната РГД-5. По факту взрыва в общежитии военного учебного центра "Десна" открыли дело по статье "убийство".

Ситуация под контролем руководства 169-го Учебного центра, предоставляется вся необходимая помощь, в частности, сегодня в госпиталь направлены 30 доноров крови.

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