Скульптуру девочки с колосками у мемориала жертвам Голодомора демонтировали из-за нападения вандалов

Вандалы в ночь с 21 на 22 августа пытались повредить скульптуру "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора.

На сайте учреждения сообщили, что памятник демонтировали для реставрации, при этом не указали, что именно с ним произошло.

На место вызвали полицию.

"Руководство Музея предварительно сообщает: на скульптуре нет повреждений. Национальный музей Голодомора-геноцида сделает все возможное, чтобы в ближайшее время скульптура вернулась на свое место", - сказано в сообщении.

Фото: holodomormuseum.org.ua

Фото: holodomormuseum.org.ua

Фото: holodomormuseum.org.ua

Скульптура девочки с колосками является одним из главных символов музея. "Мемориал жертвам Голодомора" был открыт в 2008 году. Планировалось, что до 2019 года построят вторую очередь комплекса - музейную. Строительство оценили в 700 млн гривен.