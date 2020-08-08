В Узбекистане из-за коронавируса вступительные экзамены в вузы проведут на стадионах

Власти Узбекистана из-за пандемии коронавируса поручили провести вступительные экзамены в высшие учебные заведения на стадионах.

Об этом сообщила пресс-служба президента Шавката Мирзиеева по итогам совещания по организации приема абитуриентов, передает "Радио Свобода".

Такое решение власти объяснили тем, что закрытые помещения не соответствуют эпидемиологическим требованиям и недостаточно вместительны, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

Экзамены на стадионах предлагают проводить дважды в день - в прохладное время суток. Весь процесс планируется завершить за 12-14 дней. Министерствам и ведомствам поручено "тщательно" подготовить стадионы и сообщить студентам об их дислокации.

В этом году для обучения в высших учебных заведениях страны выделено более 162 тысяч мест в бакалавриате и более 10 тысяч в магистратуре. В 91 вуз страны документы подали более 1,4 миллиона человек, на одно место претендуют около 11 абитуриентов.

По официальным данным, в Узбекистане коронавирусной инфекцией заразились 28 809 человек, умерли 179. При этом независимые источники утверждают, что число умерших намного превышает официальную статистику.