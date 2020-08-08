В Узбекистане из-за коронавируса вступительные экзамены в вузы проведут на стадионах

Весь процесс планируется завершить за 12-14 дней.

В Узбекистане из-за коронавируса вступительные экзамены в вузы проведут на стадионах
Архивне фото
Фото: gp.gov.ua

Власти Узбекистана из-за пандемии коронавируса поручили провести вступительные экзамены в высшие учебные заведения на стадионах.

Об этом сообщила пресс-служба президента Шавката Мирзиеева по итогам совещания по организации приема абитуриентов, передает "Радио Свобода".

Такое решение власти объяснили тем, что закрытые помещения не соответствуют эпидемиологическим требованиям и недостаточно вместительны, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

Экзамены на стадионах предлагают проводить дважды в день - в прохладное время суток. Весь процесс планируется завершить за 12-14 дней. Министерствам и ведомствам поручено "тщательно" подготовить стадионы и сообщить студентам об их дислокации.

В этом году для обучения в высших учебных заведениях страны выделено более 162 тысяч мест в бакалавриате и более 10 тысяч в магистратуре. В 91 вуз страны документы подали более 1,4 миллиона человек, на одно место претендуют около 11 абитуриентов.

По официальным данным, в Узбекистане коронавирусной инфекцией заразились 28 809 человек, умерли 179. При этом независимые источники утверждают, что число умерших намного превышает официальную статистику.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Под Киевом второй день продолжаются поиски сбежавшей рысиПод Киевом второй день продолжаются поиски сбежавшей рыси
Прыгнувший с метро в Днепр в Киеве парень приговорен судом к общественным работамПрыгнувший с метро в Днепр в Киеве парень приговорен судом к общественным работам
Полиция задержала мужчину, который побил и пытался изнасиловать женщину в поезде "Маріуполь-Київ"Полиция задержала мужчину, который побил и пытался изнасиловать женщину в поезде "Маріуполь-Київ"
На круизном лайнере в Норвегии произошла вспышка коронавирусаНа круизном лайнере в Норвегии произошла вспышка коронавируса
В Полтаве на строительстве многоэтажки обрушились лесаВ Полтаве на строительстве многоэтажки обрушились леса
Блок рекламы


Похожие новости
Херсонскую городскую больницу закрыли на две недели из-за вспышки коронавирусаХерсонскую городскую больницу закрыли на две недели из-за вспышки коронавируса
В Украине 132 носителя коронавируса подключены к аппарату ИВЛВ Украине 132 носителя коронавируса подключены к аппарату ИВЛ
В Киевской области за сутки выявили 32 носителей коронавирусаВ Киевской области за сутки выявили 32 носителей коронавируса
В ночь на 6 августа в Дарницком районе Киева проведут профилактическую промывку сетейВ ночь на 6 августа в Дарницком районе Киева проведут профилактическую промывку сетей
Во Львове из-за сообщения о минировании эвакуировали три судаВо Львове из-за сообщения о минировании эвакуировали три суда
На круизном лайнере в Норвегии произошла вспышка коронавирусаНа круизном лайнере в Норвегии произошла вспышка коронавируса
Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали почти 8 тыс. людейИз-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали почти 8 тыс. людей
В Голосеевском районе Киева установили карантинные ограничения из-за бешенства животныхВ Голосеевском районе Киева установили карантинные ограничения из-за бешенства животных
Летальность от коронавируса в Украине составляет 2,4%, самый высокий показатель - на КировоградщинеЛетальность от коронавируса в Украине составляет 2,4%, самый высокий показатель - на Кировоградщине
На Львовщине от коронавируса умер руководитель районного центра первичной помощиНа Львовщине от коронавируса умер руководитель районного центра первичной помощи
Последние новости
Подгружаем последние новости