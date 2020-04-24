Сенцов анонсировал апокалиптический роман, написанный им в тюрьме

Книга должна выйти через месяц.

Режиссер и писатель Олег Сенцов анонсировал издание фантастического апокалиптического романа "Вторую также стоит приобрести", который он написал во время заключения в роSSийской колонии в Якутии.

Об этом сообщается на официальном сайте издательства "Видавництво старого лева".

В книге описываются вымышленные фантастические реалии (внеземная цивилизация, которая якобы стремится спасти людей от них самих), а также реальные проблемы человечества - борьба за ресурсы, коллаборационизм, влияние пропаганды на сознание граждан и роль в этом всем маленького человека.

Роман будет доступен на двух языках: украинском (в переводе Сергея Осоки) и русском (только в электронном варианте).

Фото: starylev.com.ua

"Роман был задуман в рамках трилогии, когда я писал свой первый роман "Купите книгу - она смешная". Тогда, в 2010 году, я не думал, что книги будут изданы, тем более написанные в таком несерьезном стиле. Но я пообещал себе, что если первый роман когда нибудь будет издан и будет больше 18-ти читателей, то я напишу второй, а затем, возможно, и третий. Уже находясь в заключении, на тот момент в северном якутском лагере в 2017 году, я узнал, что моя книга издана, и начал получать положительные отзывы от простых читателей. Потому я начал работу над второй книгой. Работая каждый день, написал примерно за три месяца - к счастью, времени в тюрьме достаточно. Через два года, в начале 2019 года, я сделал вторую редакцию и отправил чистовик на свободу, так как не знал, сколько еще мне придется находиться за решеткой (в то же время были отправлены "Маркетер" и сценарий нового фильма)", - рассказал Сенцов.

Напомним, Сенцов находился за решеткой в РоSSии под надуманными обвинениями с мая 2014 года по сентябрь 2019 года. В августе 2015 года роSSийский суд приговорил украинца к 20 годам колонии строгого режима за поджог двери офиса "Руской общины Крыма" и окна местного отделения "Единой Росиии". В РФ его обвинили в создании на территории Крыма "террористического сообщества".

Сенцова отпустили в рамках обмена "35 на 35", который состоялся 7 сентября 2019 года.

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