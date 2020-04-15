В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация тления, открытого огня нет

Радиационный фон в Киеве и области в норме.

В Чернобыльской зоне отчуждения и обязательного отселения по состоянию на утро 15 апреля продолжалась ликвидация тлений пеньков и древесины. Открытого огня нет, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Работы ведутся на территории Корогодского, Детятковского, Парышевского и Денисовецкого лесничеств.

"Инженерной техникой создано 158 км минерализованных полос. Пожарной авиацией (2 вертолета) на протяжении 14 апреля совершено 3 сброса (6 тонн воды)", - говорится в сообщении.

Всего на территорию Зоны отчуждения привлечен 521 человек и 124 единицы техники, из них от ГосЧС - 410 человек и 86 единиц техники.

"Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает природных фоновых значений (Киев - 0,014 мР/час, область - в пределах 0,012 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/час)", - добавили спасатели.

Напомним, что глава ГосЧС Николай Чечеткин на совещании при участии президента Владимира Зеленского заявил, что пожар в зоне отчуждения затушен, на ликвидацию тления травяного настила нужно еще несколько дней.

По данным полиции, пожар в Чернобыльской зоне возник 4 апреля из-за того, что 27-летний житель села Раговка Киевской области поджег траву "ради забавы".

Позже правоохранители установили второго поджигателя - 37-летний местный житель сжигал мусор, а затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя, который он самостоятельно не смог потушить.

13 апреля стало известно, что лесной пожар в Чернобыльской зоны отчуждения начал приближаться к городу Припять. Пожар добрался до территории возле Нового безопасного конфаймента над энергоблоком №4 Чернобыльской атомной электростанции.

Утром 14 апреля на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств были отдельные очаги горения травяного настила.

В Центре ядерной и радиационной безопасности сообщили, что потенциально загрязненные воздушные массы из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения будут направлены в южном и южно-восточном направлении.