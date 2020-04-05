На Закарпатье выписали из больницы первую пациентку с коронавирусом

Первую пациентку, которой поставили диагноз COVID-19 на Закарпатье, выписали из областной инфекционной больницы. Об этом сообщили в Закарпатской ОГА.

"Дважды тесты ПЦР на COVID-19 показали отрицательный результат. Для того, чтобы сказать, что она полностью выздоровела, нужно провести еще один контрольный тест. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей дома", - говорится в сообщении.

Диагноз коронавирусной инфекции на Закарпатье подтверждено у 28 пациентов.

За последние сутки, COVID-19 обнаружили у трех человек. Одна больная находится в тяжелом состоянии, еще один человек находится на искусственной вентиляции легких.

Напомним, первый случай COVID-19 в Закарпатской области зафиксировали 23 марта. 29 марта сообщалось, что еще 19 человек заразились во время службы в церкви, которую посетила женщина с коронавирусом.