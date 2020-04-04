Спасатели продезинфицировали подъезд столичной 16-этажки, где выявили больного с коронавирусом
Столичные спасатели продезинфицировали подъезд одной из 16-этажек по ул. Симиренко в Святошинском районе столицы после того, как у одного из жильцов была обнаружена коронавирусная инфекция.
Об этом
“Адрес, по которому необходимо провести дезинфекционные мероприятия, предоставила Киевская городская государственная администрация. Спасатели проводили работы в специальных защитных костюмах”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что для дезинфекции использовали специальный хлорсодержащих раствор, который убивает грамотрицательные и грамположительные бактерии, патогенные дерматофиты и вирусы, в том числе и вирус, вызывающий COVID-19.
Напомним, что в Киеве начали работать мобильные бригады, которые тестируют киевлян на COVID-19 на дому. Такие бригады выезжают к человеку с подозрением на инфицирование коронавирусом, если это считает необходимым врач, который наблюдает за состоянием пациента.
Фото: ГУ ГСЧС в Киеве