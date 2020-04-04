Спасатели продезинфицировали подъезд столичной 16-этажки, где выявили больного с коронавирусом

Спасатели продезинфицировали подъезд столичной 16-этажки, где выявили больного с коронавирусом

Столичные спасатели продезинфицировали подъезд одной из 16-этажек по ул. Симиренко в Святошинском районе столицы после того, как у одного из жильцов была обнаружена коронавирусная инфекция.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице ГУ ГСЧС в Киеве

“Адрес, по которому необходимо провести дезинфекционные мероприятия, предоставила Киевская городская государственная администрация. Спасатели проводили работы в специальных защитных костюмах”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что для дезинфекции использовали специальный хлорсодержащих раствор, который убивает грамотрицательные и грамположительные бактерии, патогенные дерматофиты и вирусы, в том числе и вирус, вызывающий COVID-19.

Напомним, что в Киеве начали работать мобильные бригады, которые тестируют киевлян на COVID-19 на дому. Такие бригады выезжают к человеку с подозрением на инфицирование коронавирусом, если это считает необходимым врач, который наблюдает за состоянием пациента.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Спасатели продезинфицировали подъезд столичной 16-этажки, где выявили больного с коронавирусом
Спасатели продезинфицировали подъезд столичной 16-этажки, где выявили больного с коронавирусом

Ольга Марийко, КиевВласть

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