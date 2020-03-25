Броварская скорая помощь просит помочь со средствами защиты для медиков

Броварская скорая помощь просит помочь со средствами защиты для медиков

Сотрудникам скорой помощи Броваров в Киевской области не хватает средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Медики Броваров вынуждены обратиться ко всем неравнодушным за помощью.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Броварской станции экстренной медицинской помощи в соцсети Фейсбук.

“Броварская станция экстренной медицинской помощи обращается ко всем неравнодушным помочь со средствами защиты для медицинских работников”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что у медиков есть потребность в:

защитных костюмах;

масках;

респираторах; 

дезинфицирующих средствах для рук и текущей дезинфекции и обработки санитарного транспорта; 

жидком мыле для мытья рук;

защитных очках;

перчатках.

За подробной информацией просят обращаться по телефону 067-29-05-158 (Иванна Владимировна, главный фельдшер Броварской станции экстренной медицинской помощи).

Позже в комментарии к сообщению медики сообщили, что получили от броварских властей 20 защитных комбинезонов, 5 многоразовых костюмов, 100 марлевых масок, 20 литров дезинфицирующего средства, 135 респираторов, 100 масок класса защиты FFP2 и опрыскиватель-дезинфектор с 16 литрами дезинфицирующего вещества.

Мэр Броваров Игорь Сапожко на своей странице в соцсети Фейсбук написал ответный пост, в котором заявил, что в отдел обеспечения не поступало ни одной заявки от БСЭМП, но несмотря на это, власти города закупили и передали медикам специальные защитные костюмы высшей степени защиты и респираторы класса защиты FFP-2. 

“Вместе с тем, у меня возникло много вопросов к руководству Броварской СЭМП. Первое, почему бригады экстренной помощи отказываются обслуживать вызовы лиц с подозрением на COVID-19? Второе, почему после перевозки пациентов с подозрением на коронавирус БСЭМП отказывается проводить дезинфекцию автомобилей, мотивируя это отсутствием специальных кадров? Это нонсенс! В условиях сегодняшней эпидситуации это обязанность! В третьих, почему руководство экстренной помощи игнорирует онлайн совещания и заседания штаба ТЭБ и ЧС на их регулярно приглашают?”, – возмутился мэр Броваров.

Напомним, 23 марта в Броварах на Киевщине с подозрением на коронавирус была госпитализирована 21-летняя девушка. 24 марта наличие коронавирусной инфекции подтвердилось. Девушка находится в состоянии средней тяжести.

Фото: Прямой


Александр Кравченко, КиевВласть

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