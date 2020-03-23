“Муниципальная стража” Киева призвала киевлян сообщать о нарушениях карантина

“Муниципальная стража” (МС) Киева создала чат, в котором каждый может сообщить о нарушении режима карантина. Также “Муниципальная стража” призвала вступать в их ряды, чтобы бороться с возросшими вызовами из-за эпидемии коронавируса.

Об этом KV стало известно из сообщения “Муниципальной стражи” в Facebook.

“Кризис, связанный со смертельным вирусом, углубляется. Город старается изо всех сил удержать ситуацию под контролем. Однако существуют объективные факторы, которые необходимо учитывать. Прежде всего – это угроза мародерства. Можно надеяться, что все пройдет. Но. Преступность не остановят никакие карантины. И кто как не мы, жители столицы, заинтересованы в безопасности на наших улицах?” – говорится в сообщении.

В МС сообщили, что создали чат , в котором каждый может сообщить о нарушении режима карантина.

“Не закрылась “наливайка” в соседнем доме? Пишите нам! До сих пор работает маникюрный салон где-то неподалеку? Пишите нам! Основная задача – остановить распространение вируса. Каждое скопление людей несет опасность. Торговля с рук на время карантина запрещена. Здесь все логично. Потому что это торговля смертью”, – говорится в сообщении.

Кроме того, МС создала Telegram-канал , в котором освещаются актуальные события, связанные с вирусом и его последствиями для столицы.

Также “Муниципальная стража” призвала вступать в их ряды. Для этого нужно в первую очередь заполнить короткую анкету .

Как сообщала KV , в Киеве еще 4 человека заболели COVID-19. Таким образом, количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло до 28 человек.

Напомним, с 23 марта общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно работников тех предприятий, которые обеспечивают работу критически важных сфер жизнедеятельности Киева . И только при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты. При этом передвижение личного транспорта по городу не ограничивается.

Фото: МС