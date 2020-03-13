Субботние продовольственные ярмарки 14 марта пройдут во всех районах Киева (адреса)

Завтра, 14 марта, сезонные и традиционные ярмарки пройдут во всех десяти районах столицы. Они проводятся с целью более полного удовлетворения потребностей жителей столицы в сельскохозяйственной продукции.

Об этом KV стало известно из сообщений пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Согласно сообщению, традиционные ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;Дарницком районе – ул. Ревуцкого;Деснянском районе – ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера)Днепровском районе – б-р Игоря Шамо, 2-12;Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);Святошинском районе – ул. Григоровича-Барского, 7Соломенский район – ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановского)Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

Кроме того, сезонные ярмарки состоятся в:

Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ “Аркадия” до станции метро “Осокорки”);Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая , 2-А, напротив центрального входа рынков “Горизонт-2000” и “Глория-Т”.

Ранее KV сообщала, что с целью предупреждения распространения коронавируса к участию в сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарках не будут допускать лиц, имеющих признаки заболевания. Также с 12 по 31 марта будет принят ряд других мер.

Напомним, на выходных в Киеве в связи с проведением ярмарок изменится работа автобусов №31, №39 и №101.

Фото: из открытых источников.