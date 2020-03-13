Субботние продовольственные ярмарки 14 марта пройдут во всех районах Киева (адреса)

Субботние продовольственные ярмарки 14 марта пройдут во всех районах Киева (адреса)

Завтра, 14 марта, сезонные и традиционные ярмарки пройдут во всех десяти районах столицы. Они проводятся с целью более полного удовлетворения потребностей жителей столицы в сельскохозяйственной продукции.

Об этом KV стало известно из сообщений пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Согласно сообщению, традиционные ярмарки состоятся в:

Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;Дарницком районе – ул. Ревуцкого;Деснянском районе – ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера)Днепровском районе – б-р Игоря Шамо, 2-12;Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);Святошинском районе – ул. Григоровича-Барского, 7Соломенский район – ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановского)Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

Кроме того, сезонные ярмарки состоятся в:

Дарницком районе – просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ “Аркадия” до станции метро “Осокорки”);Деснянском районе – ул. Электротехническая (от заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, и с другой стороны от – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Электротехническая , 2-А, напротив центрального входа рынков “Горизонт-2000” и “Глория-Т”.

Ранее KV сообщала, что с целью предупреждения распространения коронавируса к участию в сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарках не будут допускать лиц, имеющих признаки заболевания. Также с 12 по 31 марта будет принят ряд других мер.

Напомним, на выходных в Киеве в связи с проведением ярмарок изменится работа автобусов №31, №39 и №101.

Фото: из открытых источников.


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусомТом Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
В киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИВ киевском кинотеатре нашли окровавленное тело его директора, - СМИ
Во Львове мужчина зарезал женщину и ее дочьВо Львове мужчина зарезал женщину и ее дочь
В Умани пьяный мужчина поссорился с головой сельсовета и избил полицейскогоВ Умани пьяный мужчина поссорился с головой сельсовета и избил полицейского
Блок рекламы


Похожие новости
В роддомах Львова и Киева запрещают навещать рожениц из-за карантинаВ роддомах Львова и Киева запрещают навещать рожениц из-за карантина
На столичном рынке "Троещина" обнаружили "кладбище мимоз" после 8 мартаНа столичном рынке "Троещина" обнаружили "кладбище мимоз" после 8 марта
Полиция Киева изъяла у интернет-торговцев наркотиками психотропов на 110 млн гривен (обновлено)Полиция Киева изъяла у интернет-торговцев наркотиками психотропов на 110 млн гривен (обновлено)
Полиция Киева разоблачила крупную интернет-сеть торговли наркотикамиПолиция Киева разоблачила крупную интернет-сеть торговли наркотиками
Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)
В Карпатах пропали четверо туристов из КиеваВ Карпатах пропали четверо туристов из Киева
В полиции заявили о массовом "минировании" КиеваВ полиции заявили о массовом "минировании" Киева
В метро Киева женщина пыталась похитить чужого ребенкаВ метро Киева женщина пыталась похитить чужого ребенка
В центре Киева застрелили человекаВ центре Киева застрелили человека
Прокуратура Киева открыла дело по прорыву магистрального трубопровода возле Ocean PlazaПрокуратура Киева открыла дело по прорыву магистрального трубопровода возле Ocean Plaza
Последние новости
Подгружаем последние новости