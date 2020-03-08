Работу аэропорта в Днепре приостановили из-за авиабомб времен Второй мировой

Спасатели ищут на территории другие взрывоопасные предметы.

Работу международного аэропорта в Днепре временно приостановили из-за боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в ГосЧС.

Информация о взрывоопасных предметах на территории аэропорта поступила к спасателям в субботу, 7 марта.

"На территории ведомственной заправочной станции международного аэропорта "Днепропетровск" во время проведения земельных работ обнаружены устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны (две авиабомбы SC-10)", - говорится в сообщении.

В субботу вечером работы по изъятию боеприпасов приостановили. Спасатели подозревают, что в земле могут находиться другие взрывоопасные предметы. Поиски будут продолжаться 8 марта.

Аэропорт в это время не будет работать.

Фото: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, в феврале возле школы в Запорожской области обнаружили почти 100 гранат времен Второй мировой.