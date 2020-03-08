Работу аэропорта в Днепре приостановили из-за авиабомб времен Второй мировой

Спасатели ищут на территории другие взрывоопасные предметы.

Работу аэропорта в Днепре приостановили из-за авиабомб времен Второй мировой
Фото: 5.ua

Работу международного аэропорта в Днепре временно приостановили из-за боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в ГосЧС.

Информация о взрывоопасных предметах на территории аэропорта поступила к спасателям в субботу, 7 марта.

"На территории ведомственной заправочной станции международного аэропорта "Днепропетровск" во время проведения земельных работ обнаружены устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны (две авиабомбы SC-10)", - говорится в сообщении.

В субботу вечером работы по изъятию боеприпасов приостановили. Спасатели подозревают, что в земле могут находиться другие взрывоопасные предметы. Поиски будут продолжаться 8 марта.

Аэропорт в это время не будет работать.

Фото: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, в феврале возле школы в Запорожской области обнаружили почти 100 гранат времен Второй мировой.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Под Киевом произошел крупный пожар в гостиницеПод Киевом произошел крупный пожар в гостинице
В Черновцах сейчас пять подозрений на коронавирус, - ОГА (обновлено)В Черновцах сейчас пять подозрений на коронавирус, - ОГА (обновлено)
В Украине зарегистрировали первый случай коронавирусаВ Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"В маршрутке на "Лесной" в Киеве мужчина ударил полицейскую кулаком в лицо за отказ в "ухаживании"
В Гонконге зарегистрирован первый случай SARS-CoV-2 у животногоВ Гонконге зарегистрирован первый случай SARS-CoV-2 у животного
Блок рекламы


Похожие новости
На изолированном из-за коронавируса лайнере Grand Princess находятся 49 украинцевНа изолированном из-за коронавируса лайнере Grand Princess находятся 49 украинцев
Житомир ограничил проведение массовых мероприятий из-за коронавирусаЖитомир ограничил проведение массовых мероприятий из-за коронавируса
В Черновицкой области запретили массовые мероприятия и ввели карантин из-за коронавируса (обновлено)В Черновицкой области запретили массовые мероприятия и ввели карантин из-за коронавируса (обновлено)
Премьеру нового фильма о Бонде перенесли из-за коронавирусаПремьеру нового фильма о Бонде перенесли из-за коронавируса
Киев решил не ограничивать посещение туристических мест из-за коронавирусаКиев решил не ограничивать посещение туристических мест из-за коронавируса
В Черновцах из-за коронавируса работников общественного транспорта обязали носить маскиВ Черновцах из-за коронавируса работников общественного транспорта обязали носить маски
Житель Тернополя сообщил о коронавирусе у соседа из-за отказа скорой приехать по его вызовуЖитель Тернополя сообщил о коронавирусе у соседа из-за отказа скорой приехать по его вызову
Ровенский священник второй раз попался на торговле оружиемРовенский священник второй раз попался на торговле оружием
В Сумах открыли уголовное производство из-за жестокого обращения к животнымВ Сумах открыли уголовное производство из-за жестокого обращения к животным
Полиция открыла 8 уголовных производств из-за беспорядков в Новых СанжарахПолиция открыла 8 уголовных производств из-за беспорядков в Новых Санжарах
Последние новости
Подгружаем последние новости