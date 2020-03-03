Вышла дебютная серия сериала "Крутой замес" о ветеранах АТО

В понедельник, 2 марта, прошла премьера первого эпизода документального сериала "Крутой замес" об историях ветеранов АТО, которые вернулись с войны домой и стали предпринимателями.

Документальный сериал создали представители DocNoteFilms. По их словам, сериал - это откровенный разговор с героями войны, без рамок и цензуры. Это курьезные истории с фронта, размышления о вечном и обыденном, которые переплетены с юмором и лирическими отступлениями.

По замыслу режиссера Константина Кляцкина, герои каждой серии рассказывают о своих приключениях на фронте, не боятся шутить и делятся своей жизненной философией, раскрывая при этом секреты успеха.

Первая серия также доступна к просмотру на Youtube.

Формат предусматривает 8 эпизодов по 25 минут.