В Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейского

Правоохранитель госпитализирован, его оперируют.

В Харькове мужчина напал с ножом на прохожую, заявив, что теперь она его заложница. Женщина в этот момент возвращалась из детского сада, куда отводила своего ребенка. Преступник заявил, что готов обменять ее на своего знакомого, которого он немедленно хочет увидеть.

Очевидцы нападения сообщили в полицию, после чего начальник уголовного розыска районного отдела предложил злоумышленнику обменять себя на захваченную женщину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"Он согласился и отпустил ее. Полицейский, оказавшись рядом со злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого он тянул время, чтобы успокоить мужчину и вызвать у него доверие", – уточнили правоохранители.

Фото: hk.npu.gov.ua

Между ними завязался разговор и полицейский предложил злоумышленнику закурить. Когда тот отвлекся, он бросился на преступника, но был ранен ножом. Правоохранитель госпитализирован в тяжелом состоянии, его оперируют.

Нападавший был задержан, его действия квалифицировали как захват заложников и посягательство на жизнь правоохранителя. Максимальное наказание за такие преступления – пожизненное заключение.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, в июле в Одессе мужчина взял в заложники сотрудниц кредитного учреждения. В переговорах со злоумышленником участвовали не только правоохранители, а и мэр города. После трех часов переговоров состоялся штурм здания. Полицейские освободили двух заложниц, злоумышленника задержали.



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