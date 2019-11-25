Показатели проб воды на месте аварии танкера Delfi постепенно улучшаются

Танкер начнут снимать с мели через неделю, если этого не сделает судовладелец.

Показатели проб воды на месте аварии танкера Delfi постепенно улучшаются
Фото: Думская

Заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков заявил, что показатели на месте аварии танкера Delfi постепенно улучшаются. Пробы воды берут два раза в день. Об этом сообщает "Радио свобода".

«22 ноября в день аварии нормы были превышены в 53 раза, затем в 90 раз, затем ночью был самый высокий показатель - 157 раз, а затем превышение начало спадать. Как нам доложили в АМПУ, горючего по сути не было, только остатки. Их размыло, поскольку судно было наклонено. 24 ноября вечером превышение было в 19 раз, а по состоянию на сейчас, 25 ноября, вода уже в норме», - заявил Гавриков.

Экоинспекция будет также рассчитывать суммы компенсации - пятно было большое, 100 на 200 метров. Претензии на компенсации будут выдвигать судовладельцу, у которого есть 30 дней на оплату.

Капитан Одесского порта Кирилл Цюпко рассказал, что защитные сооружения от нефтепродуктов должны установить вокруг судна 25 ноября, если позволят погодные условия. На пляже их установили после авари, и они впитали в себя некоторые остатки горючего, которые вытекли из танкера. Специальный диспенсер для абсорбции нефтепродуктов использовать было невозможно, поскольку специализированное судно не смогло бы подойти к пятнам.

Кроме того, сообщается, что одесский филиал госпредприятия Администрация морских торговых портов Украины начнет снимать танкер Delfi с мели примерно через неделю, если судовладелец не сделает это сам.

На начало работ у судовладельца есть неделя, а на сами работы - две недели.

«По кодексу торгового мореплавания Украины есть процедура. Мы должны выставить требования судовладельцу, и если он не появится, администрация порта должна будет начать удаление судна в том или ином виде. Мы должны придерживаться юридической процедуры, чтобы потом не появился судовладелец и не подал на нас в суд. Если он в течение недели не появится, мы будем работать по кодексу», - сообщил Цюпко.

Требование судовладельцу АМПУ будет подавать вместе с Министерством иностранных дел. Вскоре документ будет выслан на официальный адрес судовладельца Frio Fondo LP, который зарегистрирован в Бирмингеме, Соединенное королевство. «Ни электронного адреса, ни телефона этой компании в реестрах, к сожалению, нет», - отметил Цюпко.

Напомним, в Украину вернулись четверо украинских моряков с затонувшего траулера "Иван Голубец" в июле у берегов Мавритании.

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