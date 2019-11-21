В центре Киева сгорел хостел

В результате возгорания никто не пострадал.

В центре Киева сгорел хостел
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Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Сегодня утром, 19 ноября, в Шевченковском районе столицы на улице Жилянской, 107 произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар возник на втором этаже здания на площади 100 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал.

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что возгорание произошло на 2-м этаже двухэтажного здания на площади 100 кв. м. В 8:41 пожар был локализован, а уже в 8:55 - ликвидирован. В результате возгорания повреждена мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок 2-го этажа здания", - сказано в сообщении.

Причина возникновения пожара еще устанавливается.

Напомним, сегодня, 19 ноября в селе Старычи во Львовской области в одном из помещений воинской части возник пожар. Людей в помещении, где возник пожар, практически не было, кроме офицеров, несших службу. В результате один офицер погиб, второй доставлен в больницу с ожогами спины и рук.

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