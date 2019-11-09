В Харькове полицейский избил мужчину и украл у него золотую цепочку

Злоумышленником оказался 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене.

В Харькове полицейский избил мужчину и украл у него золотую цепочку
Фото: krapka.club

В Харькове задержали сотрудника полиции, который вместе со знакомым избил мужчину, забрал его золотую цепочку и сумку с личными вещами. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

"Сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со знакомым ночью избили мужчину и завладели его золотой цепочкой и сумкой с личными вещами. По полученным приметам сотрудники Управления патрульной полиции оперативно обнаружили нападающих неподалеку от места преступления", - говорится в сообщении.

Злоумышленников задержали. Ими оказались 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене и его 24-летний знакомый. У мужчин изъяли украденную сумку.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. По факту происшествия начальник ГУНП в Харьковской области назначил служебное расследование.

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