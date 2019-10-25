В Ужгородском университете из-за дифтерии прекратили учебный процесс

15 студентов госпитализированы из-за дифтерии, из них четверо - больны.

В Ужгородском университете из-за дифтерии прекратили учебный процесс
Фото: www.nbuv.gov.ua

По состоянию на 24 октября диагноз "дифтерия" установлен четырем студентам Ужгородского национального университета. Чтобы не допустить дальнейшего распространения дифтерии, в вузе прекратили учебный процесс.

Об этом сообщил директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита, передает Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день на Закарпатье 15 госпитализированных, из них четверо больных. Другие квалифицированы как носители. Четырем введено по 20 тысяч единиц противодифтерийной сыворотки", - сказал Курпита.

По словам Курпиты, перераспределенные в Закарпатье 20 флаконов противодифтерийной сыворотки должны быть доставлены в область до конца недели. Вместе с ними во всех регионах Украины есть в наличии 192 флаконы препарата.

Ситуация с заболеванием, подчеркнул директор ЦОЗ, классифицирована как ситуация локального характера.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде зафиксировали первый с 2011 года случай дифтерии. Заболевший - студент, приехавший из Индии. Он заболел 8 октября, к врачам пошел 11 октября, а после получения результатов бакпосева его положили в Закарпатскую областную инфекционную больницу. Это было 17 октября. На следующий день диагноз "дифтерия" был подтвержден окончательно.

Ранее в Украине были зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания дифтерией - в Хмельницкой и в Луганской областях. Сегодня случай дифтерии подтвержден в Киеве.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В центре Киева взорвали гранату, есть жертвыВ центре Киева взорвали гранату, есть жертвы
Похитительницей младенца в пригороде Киева оказалась контуженная в зоне АТО воспитательница детсадаПохитительницей младенца в пригороде Киева оказалась контуженная в зоне АТО воспитательница детсада
Полиция уничтожила комбайном 89 тысяч кустов конопли с рекордной плантации на ПрикарпатьеПолиция уничтожила комбайном 89 тысяч кустов конопли с рекордной плантации на Прикарпатье
Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре КиеваУстановлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева
В пригороде Киева похитили младенца
Блок рекламы


Похожие новости
В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)В лицее Киева подтвержден случай дифтерии (обновлено)
В Ужгороде зафиксировали еще 12 случаев дифтерииВ Ужгороде зафиксировали еще 12 случаев дифтерии
В Лисичанске объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия водыВ Лисичанске объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия воды
В Ужгороде диагностировали еще два случая дифтерииВ Ужгороде диагностировали еще два случая дифтерии
В Запорожской области госпитализированы двое полицейских из-за натравленной на них собакиВ Запорожской области госпитализированы двое полицейских из-за натравленной на них собаки
Бориспольская полиция обыскала частную клинику из-за подозрений в торговле человеческими органамиБориспольская полиция обыскала частную клинику из-за подозрений в торговле человеческими органами
В Чернигове 9 школьников попали в больницу из-за распыления слезоточивого газаВ Чернигове 9 школьников попали в больницу из-за распыления слезоточивого газа
Суд взыскал полмиллиона гривен в пользу матери новорожденного ребенка из-за врачебной ошибкиСуд взыскал полмиллиона гривен в пользу матери новорожденного ребенка из-за врачебной ошибки
В Марьинке из-за взрыва в квартире погибли два человекаВ Марьинке из-за взрыва в квартире погибли два человека
В Луцке ночью из-за пожара эвакуировали военный госпитальВ Луцке ночью из-за пожара эвакуировали военный госпиталь
Последние новости
Подгружаем последние новости