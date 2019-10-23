Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева

Второй погибший - охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв.

Установлены личности погибших при взрыве гранаты в центре Киева
Виктор Дектярев
Фото: 24tv.ua

В результате взрыва гранаты на улице Пушкинской в Киеве погиб 53-летний ветеран войны на Донбассе Виктор Дектярев с позывным "Сенсей". Второй поогибший - охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года рождения.

О смерти "Сенсея" сообщил в фейсбуке военнослужащий Сергей Тищенко, а также другие источники.

"Сенсей - ушел в небо. Страна потеряла живую легенду. Что и как пока не понятно. Ведутся следственные действия", - написал Тищенко.

Также при взрыве пострадала девушка, которая находилась на расстоянии 30 метров от места происшествия. По данным полиции, у нее легкие телесные повреждения, угрозы жизни нет.

Как пишет "24 канал" Виктор Дектярев родился в 1966 году в роSSийском Якутске в семье военных. Проживал в Киеве. С 2014 года он воевал на Донбассе, в частности, участвовал в боях под Иловайском. Дектярев был гвардейцем батальона "Донбасс", в котором командовал группой "Купол". Под Иловайском получил многочисленные ранения - перебитое сухожилие левой руки, оторванные пальцы правой и ранения в ребра.

После полученных ранений ездил на Донбасс лишь для того, чтобы инструктировать других бойцов.

После ранения под Иловайском Дектярев некоторое время был советником заместителя министра обороны Петра Мехеда.

В 2015 году, когда из-за травм уже не в силах было держать оружие, Сенсей вместе с бойцами своего подразделения организовали одноименный благотворительный фонд "Купол", занимающейся волонтерской помощью для военных.Фонд занимался поиском пропавших без вести в результате боевых действий, а также военнопленных, а затем работал над их освобождением.

У Дектярева остались трое детей.

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