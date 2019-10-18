Бориспольская полиция обыскала частную клинику из-за подозрений в торговле человеческими органами

Бориспольская полиция провела обыски в частной клинике из-за подозрений в торговле человеческими органами.

Об этом сообщила пресс-служба киевского облуправления полиции.

Медицинское учреждение попало в поле зрения правоохранительных органов из-за нарушения правил охраны труда (ст.271 Уголовного кодекса). В ходе следствия полицейские узнали также, что в нем могут происходить незаконные операции. По данному факту было начато другое производство - по ст.143 УК (нарушение порядка трансплантации органов человека).

Во время обыска полицейские изъяли документацию, технологическое оборудование, в том числе криохолодильные камеры с биологическими образцами.

Название клиники не указано.

По данным киевского издания "Информатор", 17 октября полицейские проводили обыски в частной клинике на Воскресенке.

В здании нашли контейнеры с жидким азотом, которые были подписаны как "почки" и "сердце".